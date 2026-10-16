'ഫലസ്തീൻ ജനതക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കും'; ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ചൈന

'ഫലസ്തീൻ ജനതക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കും'; ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ചൈനtext_fields
ബാക്കു: ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അവഗണിക്കരുതെന്നും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ദ്വിരാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തം നടപ്പിലാക്കാൻ സമാധാനകാംഷികളായ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പിന്തുണ നൽകണമെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ് യി. അസർബൈജാനിലെ ബാക്കുവിൽ നടന്ന സി.ഐ.സി.എ (CICA) ഉച്ചകോടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫലസ്തീൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി വർസൻ അഗാബെകിയൻ ഷാഹിനുമായി നടത്തിയ സുപ്രധാന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ചൈന തങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ നിലപാട് ആവർത്തിച്ചത്.
ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലും ചൈന നിരന്തരം ശബ്ദമുയർത്തുമെന്ന് വാങ് യി വ്യക്തമാക്കി. "ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രപരമായ അനീതിയാണ് ഫലസ്തീൻ ജനത നേരിടുന്നത്. അവർക്ക് അർഹമായ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രവും നീതിയും ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് ആഗോള സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്," എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
സമ്മേളനത്തിനിടെ ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് ഐസക് ഹെർസോഗുമായും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് മേഖലയിൽ ഇസ്രായേൽ തുടരുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ കോളനിവൽക്കരണവും നിർബന്ധിത കുടിയേറ്റങ്ങളും ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഹെർസോഗിനോട് വാങ് യി നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആക്രമണങ്ങളും ഭൂമി കൈയേറ്റങ്ങളും ഉടനടി നിർത്തിവെക്കണമെന്നും മുൻപ് കൈക്കൊണ്ട ഏകപക്ഷീയ നടപടികൾ പിൻവലിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ തയ്യാറാകണമെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതോടൊപ്പം, അതിരൂക്ഷമായ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഗസ്സയിലേക്ക് ഭക്ഷണവും മരുന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര ആശ്വാസ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ പാതകളും തടസ്സമില്ലാതെ തുറന്നുനൽകാൻ ഇസ്രായേൽ തയ്യാറാകണം. അക്രമത്തിന്റെ പാത വെടിഞ്ഞ് നയതന്ത്രതലത്തിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളിലേക്ക് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും എത്രയും വേഗം തിരിച്ചുവരണമെന്നും ചൈന ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
മധ്യപൂർവേഷ്യൻ മേഖലയിൽ ദീർഘകാല സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ ഫലസ്തീനും ഇസ്രായേലിനും പരസ്പരം അംഗീകരിച്ച് സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളായി സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വരുന്ന വർഷത്തിൽ ഇസ്രായേലുമായുള്ള ചൈനയുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെ 35-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കാനിരിക്കെ, മേഖലയിലെ സമാധാനശ്രമങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകാൻ സന്നദ്ധമാണെന്നും ചൈന അറിയിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ കേവലം ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായി നിൽക്കാതെ, വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ചൈന ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകളിലൂടെ നൽകുന്നത്.
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