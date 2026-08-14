'വൈകാതെ ചവറ്റുകുട്ടയിൽ ഒളിക്കേണ്ടിവരും'; രഹസ്യയാത്രയിൽ ട്രംപിനെ 'ട്രോളി' ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങളും എംബസിയും

'വൈകാതെ ചവറ്റുകുട്ടയിൽ ഒളിക്കേണ്ടിവരും'; രഹസ്യയാത്രയിൽ ട്രംപിനെ 'ട്രോളി' ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങളും എംബസിയുംtext_fields
തെഹ്റാൻ: യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ രഹസ്യയാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ച് ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങളും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഇറാൻ എംബസിയും രംഗത്ത്. തുർക്കിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുന്നതിനിടയിൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി ട്രംപ് എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ രഹസ്യമായി യാത്ര ചെയ്തതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്. ഇറാന്റെ സൈനിക ശക്തിയെ ഭയന്നാണ് ട്രംപ് ഇത്തരത്തിൽ രഹസ്യമായി വിമാനം മാറിക്കയറി യാത്ര ചെയ്തതെന്നാണ് ഇറാനിലെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രധാന വിമർശനം. ഈ സംഭവം യു.എസ് ഭരണകൂടത്തിന് വലിയ നാണക്കേടായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ ടെലിവിഷൻ അവതാരകൻ പരിഹസിച്ചു.
തുർക്കി സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ, പെട്ടെന്ന് യാത്രാരീതി മാറ്റിയത് വലിയ സംശയങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ നിരീക്ഷണം ഒഴിവാക്കാനും സ്വന്തം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമായിരുന്നു നീക്കമെങ്കിലും, ഇറാൻ ഇത് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ പ്രചാരണമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇറാന്റെ സൈനിക ഭയമാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെക്കൊണ്ട് ഇത്തരം രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പുറമെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഇറാൻ എംബസിയും വിഷയത്തിൽ ട്രംപിനെതിരെ കടുത്ത പരിഹാസവുമായി രംഗത്തുവന്നു.
തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ ട്രംപിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ട്രോളുകളും മീമുകളുമാണ് എംബസി പങ്കുവെച്ചത്. യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് കാറ്ററിങ് ബോക്സിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന എ.ഐ നിർമ്മിത ചിത്രമാണ് എംബസി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. "അധികം വൈകാതെ ചവറ്റുകുട്ടയിൽ ഒളിക്കേണ്ടിവരും" എന്ന രൂക്ഷമായ കുറിപ്പോടെയാണ് ചിത്രം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നയങ്ങൾക്കെതിരെയും ട്രംപിന്റെ സുരക്ഷാ നടപടികൾക്കെതിരെയും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങളും നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളും നടത്തുന്ന ഇത്തരം പരിഹാസങ്ങൾ ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലെ ശത്രുത കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ എന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. എങ്കിലും, ട്രംപിന്റെ രഹസ്യയാത്രയും അതിനെത്തുടർന്ന് ഇറാൻ നടത്തുന്ന സൈബറിടങ്ങളിലെ ട്രോളുകളും നിലവിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതിന് ഔദ്യോഗികമായ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ.
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