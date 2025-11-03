Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightഭീകരതക്കെതിരെ...
    World
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 8:19 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 8:19 AM IST

    ഭീകരതക്കെതിരെ ഒന്നിക്കാം, പക്ഷേ രാജ്യത്തിന്‍റെ പരാമാധികാരത്തിനെതിരായ നടപടി അനുവദിക്കില്ല -ട്രംപിന് മറുപടിയുമായി നൈജീരിയ

    text_fields
    bookmark_border
    Bola Ahmed Tinubu
    cancel
    camera_alt

    നൈജീരിയൻ പ്രസിഡന്‍റ് ബോല അഹ്മദ് തിനുബു, യു.എസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

    അബുജ: ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളെ കൊ​ല്ലാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടിയുണ്ടാകുമെന്നും ഭീ​ഷ​ണി മുഴക്കിയ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പിന് മറുപടിയുമായി നൈ​ജീ​രി​യ​. തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സമഗ്രതയെ മാനിക്കുന്നിടത്തോളം സായുധ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിന് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള സഹായം സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്ന് നൈജീരിയ അറിയിച്ചു.

    ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തുവെന്ന ട്രംപിന്റെ ആരോപണം നൈജീരിയൻ അധികൃതർ നിഷേധിച്ചു. ബോകോ ഹറമും അൽ ഖാഇദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകളും ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യത്ത് എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്ന് നൈജീരിയൻ അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ഭീകരതയുടെ ഈ വിപത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയാറാണ്. എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നടപടിയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും നൈജീരിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് കിമീബി ഇമോമോതിമി എബിയെൻഫ വ്യക്തമാക്കി.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ട്രംപ് നൈജീരിയക്കെതിരെ രംഗത്തുവന്നത്. നൈ​ജീ​രി​യ​യി​ൽ ക്രി​സ്തു​മ​തം അ​സ്തി​ത്വ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ക്രി​സ്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​യെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും പറഞ്ഞാണ് ട്രംപ് സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യത്. നൈ​ജീ​രി​യ​യി​ൽ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ പെ​ന്റ​ഗ​ണി​നോ​ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​താ​യി ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ ഇ​ങ്ങ​നെ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ നൈ​ജീ​രി​യ​ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും അ​മേ​രി​ക്ക ഉ​ട​ൻ നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന് ‘ട്രൂ​ത്ത് സോ​ഷ്യ​ലി’​ലെ പോ​സ്റ്റി​ൽ ട്രം​പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കിയിരുന്നു.

    നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളെ കൊ​ല്ലു​ന്ന​ത് തു​ട​ർ​ന്നും അ​നു​വ​ദി​ച്ചാ​ൽ നൈ​ജീ​രി​യ​ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​വും അ​മേ​രി​ക്ക ഉ​ട​ന​ടി നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കും. ഈ ​ഭ​യാ​ന​ക​മാ​യ ക്രൂ​ര​ത ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും തു​ട​ച്ചു​നീ​ക്കും. സാ​ധ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കാ​ൻ യു​ദ്ധ​വ​കു​പ്പി​നോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. ന​മ്മ​ൾ ആ​ക്ര​മി​ച്ചാ​ൽ അ​ത് ക്രൂ​ര​മാ​യി​രി​ക്കും. നൈ​ജീ​രി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ വേ​ഗം ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​ത് -എന്നായിരുന്നു ട്രം​പിന്‍റെ ഭീഷണി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:nigeriaDonald Trump
    News Summary - will not allow actions against the country's sovereignty -Nigeria responds to Trump
    Similar News
    Next Story
    X