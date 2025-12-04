Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 3:42 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 3:43 PM IST

    യൂറോപ്പിന്റെ ലിഥിയം ക്ഷാമത്തിനറുതിയാവുമോ​?; ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലിഥിയം ഖനിയിലേക്ക് വൻ നിക്ഷേപം നടത്തി ജർമനി

    യൂറോപ്പിന്റെ ലിഥിയം ക്ഷാമത്തിനറുതിയാവുമോ​?; ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലിഥിയം ഖനിയിലേക്ക് വൻ നിക്ഷേപം നടത്തി ജർമനി
    ചൈനയുടെ അപൂർവ ഭൗമ ലോഹങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലിഥിയം ഖനിയിലേക്ക് വമ്പൻ നിക്ഷേപം നടത്തി ജർമനി. ‘വൾക്കൻ എനർജി റിസോഴ്‌സസി’ന്റെ അപ്പർ റെയ്ൻ വാലിയിലെ 2.2 ബില്യൺ യൂറോ പദ്ധതിയിലേക്ക് ജർമനി 354 മില്യൺ യൂറോ നിക്ഷേപിച്ചതായാണ് റി​പ്പോർട്ട്. യൂറോപ്പിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന ലിഥിയം ഖനിയാണിത്.

    ഇലക്ട്രിക് കാറുകളും ബാറ്ററികളും പോലുള്ള ഹരിത ഊർജ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കായുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകതയിൽ നിന്നാണ് ലിഥിയത്തിനായുള്ള യൂറോപ്പിന്റെ ആസക്തി വർധിച്ചത്. കാരണം, യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ശുദ്ധീകരിച്ച ലിഥിയത്തിന്റെ 80 ശതമാനവും ചൈനയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്.

    ഇതോടെ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ആദ്യത്തെ വലിയ തോതിലുള്ള ലിഥിയം ഖനിത്തൊഴിൽ ഉടമയും റിഫൈനറും ആയി വൾക്കൻ മാറും. ‘ഇത് യഥാർഥത്തിൽ യൂറോപ്പിനുള്ള ലിഥിയം ആണ്. അത്രയും വലിയ ഡിമാൻഡ് അവിടെയുണ്ട്. അതിനാൽ ഉൽപന്നത്തിന് ഉപഭോക്താക്കളുടെ കുറവില്ല’ എന്ന് വാൾക്കന്റെ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ചെയർമാനും സ്ഥാപകനുമായ ഫ്രാൻസിസ് വെഡിൻ പറഞ്ഞു.

    ആസ്‌ട്രേലിയയിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് 2028 പകുതിയോടെ ലിഥിയം ഉത്പാദിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. 2018ൽ സ്ഥാപിതമായ കമ്പനി തുടക്കത്തിൽ തകർച്ചയിലായിരുന്നു.

    പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള വാങ്ങലിനെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് സെല്ലർമാർ ആക്രമിച്ചു. എന്നാൽ, വൾക്കൻ ക്രമേണ യൂറോപ്യൻ കാർ ഭീമനായ ‘സ്റ്റെല്ലാന്റിസ്’ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി കരാറുകൾ വിപുല​പ്പെടുത്തി. ജർമൻ സർക്കാറിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാന്റുകളും ഇക്വിറ്റിയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 2.2 ബില്യൻ യൂറോയുടെ ഫണ്ടിങ് പാക്കേജും യൂറോപ്യൻ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള 250 മില്യൻ യൂറോയുടെ വായ്പയും ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    യു.എസിലും മറ്റിടങ്ങളിലും നിർമിച്ച ഈ നിർണായക അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കൾക്കുള്ള പദ്ധതികൾക്കൊപ്പം വലിയ തോതിലുള്ള സർക്കാർ പിന്തുണ ഒരു സവിശേഷതയായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് വെഡിൻ പറഞ്ഞു. ‘കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾ ആയി ഈ നിർണായക അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ പദ്ധതികളുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ശക്തമായ അവബോധം ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഫെഡറൽ തലത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ജർമൻ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ ലഭിച്ചു.’വെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ആസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, ഡെൻമാർക്ക്, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാർ ധനകാര്യ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള 800 മില്യൺ യൂറോയുടെ സംയുക്ത പിന്തുണയും ഈ പദ്ധതിക്കുണ്ട്. യു.കെ സർക്കാർ ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് സ്ട്രാറ്റജി പുറത്തിറക്കി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്. ഇത് യു.കെ ലിഥിയം പദ്ധതികൾക്കായി കൂടുതൽ നികുതിദായകരുടെ ധനസഹായത്തിന് വഴിയൊരുക്കും.

    News Summary - Will Europe's lithium shortage ever end?; Germany invests heavily in continent's largest lithium mine
