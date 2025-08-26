Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 10:59 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 10:59 PM IST

    ‘ഗസ്സയിലെ കൊലപാതകത്തിന് റോയിട്ടേഴ്സും ഉത്തരവാദി'; ഫോട്ടോജേണലിസ്റ്റ് രാജിവെച്ചു

    Valerie Zink
    കാനഡ: ഗസ്സയിൽ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ കൂട്ടക്കൊലയിൽ വാര്‍ത്ത ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സിനും പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് കനേഡിയൻ വനിത ഫോട്ടോ ജേര്‍ണലിസ്റ്റ് രാജിവെച്ചു. എട്ട് വര്‍ഷമായി സ്ട്രിങ്ങറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വലേരി സിങ്കാണ് ജോലി അവസാനിപ്പിച്ചത്.

    ‘കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി ഞാൻ റോയിട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ സേവനങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം വിലമതിക്കുന്നു, പക്ഷേ, ഗസ്സയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ആസൂത്രിത കൂട്ടക്കൊലക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന റോയിട്ടേഴ്സുമായുള്ള ബന്ധം തുടരുന്നത് ഇപ്പോൾ അസാധ്യമായിരിക്കുന്നു. റോയിട്ടേഴ്സിന്റെ ഈ പ്രസ് പാസ് കഴുത്തിലണിയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജാകരവും ദുഃഖഭരിതവുമായ അനുഭവമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു’ -പൊട്ടിച്ച റോയിട്ടേഴ്സ് പ്രസ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിന്റെ ചിത്രം സഹിതം വലേരി സിങ്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

    ഇസ്രായേൽ ഗസ്സയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ആസൂത്രിതമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഇനി ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് അവർ ജോലി അവസാനിപ്പിച്ചത്.

    ഗ​സ്സ ഖാ​ൻ യൂ​നി​സി​ലെ അ​ൽ നാ​സ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി ആ​ക്ര​മി​ച്ച് അഞ്ച് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​ട​ക്കം 20 പേ​രെയാണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തിയത്. റോ​യി​ട്ടേ​ഴ്സ് വാ​ർ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ് ഹു​സ്സാം അ​ൽ മ​സ്‍രി, അ​ൽ ജ​സീ​റ ഫോ​ട്ടോ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലാ​മ, അ​സോ​സി​യേ​റ്റ​ഡ് പ്ര​സ് അടക്കം വി​വി​ധ മാ​ധ്യ​മ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന മ​റി​യം അ​ബൂ ദ​ഖ, എ​ൻ.​ബി.​സി നെ​റ്റ്‍വ​ർ​ക്ക് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മു​ആ​സ് അ​ബൂ​താ​ഹ, ഖുദ്സ് ഫീഡ് റിപ്പോർട്ടർ അഹ്മദ് അബൂ അസീസ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലാ​മ ഫ​ല​സ്തീ​നി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ഹ​ല അ​സ്ഫൂ​റി​നെ വി​വാ​ഹം ചെ​യ്ത​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം യു​ദ്ധ​ത്തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ മ​രു​ന്നി​ന്റെ​യും ചി​കി​ത്സ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക്ഷാ​മ​വും പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കു​മേ​ൽ നേ​രി​ട്ട് ബോം​ബി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മ​റ്റു മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും ബോം​ബി​ട്ടു. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തേ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും മ​റ്റു ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും ഇ​സ്രാ​​യേ​ൽ മു​മ്പ് പ​ല​വ​ട്ടം ബോം​ബി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ യു.​എ​ന്നും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും അ​പ​ല​പി​ച്ചു. യു​ദ്ധം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷം 274 മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യി​ലെ സൈ​ത്തൂ​ൻ, സ​ബ്റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​​യേ​ൽ ക​ന​ത്ത ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​തി​നി​ടെ യ​മ​നി​ലെ ഹൂ​തി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ യ​മ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ സ​ൻ​ആ​യി​ൽ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി. ആ​റു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും 86 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

