തെഹ്റാൻ: ഇ​റാ​ൻ പ​ര​മോ​ന്ന​ത നേ​താ​വ് ആയത്തുല്ല അ​ലി ഖാം​ന​ഈ​യു​ടെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടിരുന്ന നേതാവായിരുന്നു ഹെലികോപ്ടർ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട 63-കാരനായ ഇ​റാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം റ​ഈ​സ് അ​സ്സാ​ദാ​ത്തി​യെ​ന്ന ഇ​ബ്രാ​ഹിം റ​ഈ​സി. ഇറാൻ ജുഡീഷ്യറിയിലും മതനേതൃത്വത്തിലും ആഴത്തിൽ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Everyone should pray for health of President & we hope God will return him to arms of the nation pic.twitter.com/9njYc4XQ3d