    ബാ​ലേ​ന്ദ്ര ഷാ ​നേ​പ്പാ​ൾ പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെന്ന് മു​റ​വി​ളി; പഠനം ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെത്തും മു​മ്പ് റാ​പ്പ​ർ

    date_range 10 Sept 2025 7:00 AM IST

    കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു: യു​വ ജ​ന​ത​യു​ടെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ രാ​ജി​വെ​ച്ച് സ്ഥ​ലം​വി​ട്ട കെ.​പി. ശ​ർ​മ ഒ​ലി​ക്ക് പ​ക​രം 35കാ​ര​നാ​യ ബാ​ലെ​ൻ എ​ന്ന ബാ​ലേ​ന്ദ്ര ഷാ ​നേ​പ്പാ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​മെ​ന്ന് സൂ​ച​ന. ‘ജെ​ൻ സി’ ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച ബാ​ലെ​ൻ നി​ല​വി​ൽ കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു മേ​യ​റാ​ണ്. യു​വ​ജ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള സൂ​ച​ന​യാ​യി​രു​ന്നു സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി മേ​യ​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ ബാ​ലെ​ന്റെ മി​ക​വ്. നി​ല​വി​ൽ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബാ​ലേ​ന്ദ്ര ഷാ ​ട്രെ​ൻ​ഡി​ങ്ങാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​​​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. റാ​പ് ഗാ​യ​ക​നി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചു​വ​ടു​​വെ​ച്ച എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യ ബാ​ലെ​ൻ, യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം കേ​ൾ​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ സം​ഘാ​ട​ക​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ച പ്രാ​യ​പ​രി​ധി കാ​ര​ണം ത​നി​ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ശ​ർ​മ ഒ​ലി രാ​ജി​​വെ​ച്ച ശേ​ഷം, പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​വും അ​ക്ര​മ​വും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ബാ​ലേ​ന്ദ്ര ഷാ ​ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ല്ലാ​വ​രും ശാ​ന്ത​രാ​ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ട്ടാ​യ ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ കു​റി​ച്ചു.തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​രോ​ധ​നം പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം പ്ര​തി​ഷേ​ധം സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ബാ​ലെ​ൻ ദാ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​ല​രും എ​ക്സി​ൽ എ​ഴു​തി. നേ​പ്പാ​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്. മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കൂ​വെ​ന്നും യു​വ​ത​ല​മു​റ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    1990ൽ ​കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു​വി​ൽ ജ​നി​ച്ച ബാ​ലെ​ൻ സി​വി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബി​രു​ദം നേ​ടി. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ബെ​ള​ഗാ​വി​യി​ലെ വി​ശ്വേ​ശ്വ​ര​യ്യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് സ്ട്ര​ക്ച​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര​ബി​രു​ദം നേ​ടി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ബാ​ലെ​ൻ റാ​പ്പ​റാ​യും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വാ​യും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ഴി​മ​തി, അ​സ​മ​ത്വം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യാ​ണ്. 2022ൽ ​കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു മേ​യ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യും പ്ര​മു​ഖ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി 61,000ത്തി​ലേ​റെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യി​ച്ച് താ​ര​മാ​യി. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യം കൂ​ടി​യാ​യ ​ബാ​ലെ​ൻ പൗ​ര-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​തി​വാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്.

