മാധ്യമങ്ങൾ വേണ്ട, ഇനി സ്വന്തം ചാനൽ വഴി! 24 മണിക്കൂറും ലൈവുമായി 'ട്രംപ് ടിവി'text_fields
വാഷിംഗ്ടൺ: പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളുമായി തുറന്ന പോര് തുടരുന്നതിനിടെ, യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളും ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകളും തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യാനായി 'ട്രംപ് ടിവി' എന്ന പേരിൽ 24 മണിക്കൂർ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസ്. വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിലും സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുമായാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രംപിന്റെ 47-ാമത് യു.എസ് പ്രസിഡന്റായുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങും മുൻ പ്രസംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ചാനലിന്റെ പ്രക്ഷേപണം തുടങ്ങിയത്.
'ഇത് ലൈവാണ്. ട്രംപ് ടിവി ഇപ്പോൾ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു. 24 മണിക്കൂറും റിയൽ-ടൈമിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന, മുൻകാലങ്ങളിലെ പ്രധാന നിമിഷങ്ങളും പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും എല്ലാം ഇനി ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ. എല്ലാ സുപ്രധാന നിമിഷങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ടിവിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ ഇനി അത് സാധ്യമാണ്,' എന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ അറിയിച്ചു. പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളായ സി.എൻ.എൻ, പൊളിറ്റിക്കോ, എം.എസ് നൗ എന്നിവരുടെ വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രവേശന പാസുകൾ ട്രംപ് ഭരണകൂടം റദ്ദാക്കുകയും ഇതിനെതിരെ ഈ മൂന്ന് മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളും ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ സംയുക്തമായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് ട്രംപ് ടിവിയുടെ കടന്നുവരവ്.
ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ സൊഹ്റാൻ മംദാനിയുമായി ഗ്രേസി മാൻഷനിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ട്രംപ്, തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന പ്രചാരണങ്ങളെ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 'അവർ എന്നെ ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നാൽ അവർ ഒരിക്കലും എന്നെ ബഹിഷ്കരിക്കാറില്ല. അതിനാൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഒട്ടും ആശങ്കാകുലനല്ല; ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിര കണ്ടില്ലേ,' എന്ന് ട്രംപ് ചോദിച്ചു. വ്യാജവാർത്തകൾ നൽകുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന അതീവ പ്രത്യേകതയുള്ള ഇടത്തേക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കാൻ തനിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചു. ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം ഭേദഗതി വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുനൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വൈറ്റ് ഹൗസ് വളപ്പിലേക്കോ പ്രസിഡൻഷ്യൽ പ്രസ് പൂളിലേക്കോ ഉള്ള പ്രവേശനം ഒരു അവകാശമല്ല, മറിച്ച് പദവി മാത്രമാണെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ നിലപാട്.
സി.എൻ.എന്നിനെ പ്രസ് പൂളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് എ.ബി.സി, സി.ബി.എസ്, എൻ.ബി.സി, ഫോക്സ് ന്യൂസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ചാനലുകൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ സംയുക്ത വീഡിയോ പൂൾ കവറേജ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. പരമ്പരാഗത മാധ്യമ കവറേജിൽ വിള്ളൽ വീണ ഈ നിർണായക സാഹചര്യത്തിലാണ്, സ്വന്തം ഉള്ളടക്കം നേരിട്ട് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി ട്രംപ് ഭരണകൂടം 'ട്രംപ് ടിവി' എന്ന പുതിയ സമാന്തര മാധ്യമ തന്ത്രവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 81-ാമത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ട്രംപ് ഇപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിലാണ്.
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