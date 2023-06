ടൈറ്റൻ എവിടെ?; ഷഹ്സാദ ദാവൂദിനും മകൻ സുലൈമാനും വേണ്ടി പ്രാർഥനയോടെ പാകിസ്താൻ

cancel camera_alt ഷ​ഹ്സാ​ദ ദാ​വൂ​ദും മ​ക​ൻ സു​ലൈ​മാ​നും​ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഇ​സ്‍ലാ​മാ​ബാ​ദ്: ഉ​ത്ത​ര അ​റ്റ്ലാ​ന്റി​ക് സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​പ്പോ​യ ടൈ​റ്റാ​നി​ക്കി​​ന്റെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ അ​ഞ്ചു​പേ​ര​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​വു​മാ​യി പോ​യി അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ ടൈ​റ്റ​ൻ എ​ന്ന അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ലോ​കം തീ​വ്ര​ശ്ര​മം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​ക് വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ൻ ഷ​ഹ്സാ​ദ ദാ​വൂ​ദി​നും മ​ക​ൻ സു​ലൈ​മാ​നും​വേ​ണ്ടി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും.

48കാ​ര​നാ​യ ഷ​ഹ്സാ​ദ എ​ൻ​ഗ്രോ കോ​ർ​പ് എ​ന്ന വ്യ​വ​സാ​യ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ത​ല​വ​നാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി ബ്രി​ട്ട​നി​ലാ​ണ് താ​മ​സം. 19കാ​ര​നാ​യ മ​ക​ൻ സു​ലൈ​മാ​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് ഷ​ഹ്സാ​ദ യാ​ത്രാ​സം​ഘ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി ടൈ​റ്റ​ൻ കാ​ണാ​താ​യ​ത്. ഷ​ഹ്സാ​ദ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി​യി​ൽ അ​തീ​വ ത​ൽ​പ​ര​നാ​ണെ​ന്നും മ​ക​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ സ​യ​ൻ​സ് ഫി​ക്ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ആ​രാ​ധ​ക​നാ​ണെ​ന്നും കു​ടും​ബം പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി പാ​ക് മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ ‘ദി ​ഡോ​ൺ’ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഷ​ഹ്സാ​ദ​യു​ടെ ഭാ​ര്യ ക്രി​സ്റ്റീ​ൻ, മ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ക​പ്പ​ലി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും സം​ഘം ദൗ​ത്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി തി​രി​കെ​യെ​ത്ത​ട്ടെ എ​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളാ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഷ​ഹ്സാ​ദ​യും മ​ക​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി തി​രി​കെ​യെ​ത്താ​ൻ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഇ​വ​രു​ടെ ക​മ്പ​നി​യാ​യ എ​ൻ​ഗ്രോ കോ​ർ​പ് വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

