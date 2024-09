താങ്കളുടെ കാറിന്റെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള വീട്ടിലാണ് എന്റെ അമ്മ താമസിക്കുന്നത്; 2014ൽ മോദി ഒബാമയോട് പറഞ്ഞു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: ക്വാദ് ഉച്ചകോടിയിൽ പ​ങ്കെടുക്കാൻ യു.എസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. 2014ലും മോദി യു.എസ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹം യു.എസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ബറാക് ഒബാമയോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. യു.എസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കാറിന്റെ വലിപ്പം തന്റെ അമ്മ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന്റെ അത്രയും വലുതാണ് എന്നാണ് മോദി പറഞ്ഞത്. യു.എസിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ആയിരുന്ന വിനയ് ക്വാത്രയാണ് ഈ വിവരം പങ്കുവെച്ചത്. 2014 ൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബരാക് ഒബാമയോട് പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കാറിൻ്റെ വലിപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിൻ്റെ അത്രയും വലുതാണെന്നും വിനയാന്വിതരായ രണ്ട് നേതാക്കളെയും ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്നും യുഎസിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിനയ് ക്വാത്ര പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.ഔപചാരിക കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ സ്മാരകത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് മോദിയും ഒബാമയും തമ്മിൽ ഈ സംഭാഷണം നടന്നത്. ഒബാമയുടെ സ്ട്രെച്ച് ലിമോസിനിൽ രണ്ടുപേരുംWhen PM Modi told Obama his limousine was as big as his mother’s house ഇരിക്കുമ്പോൾ സംഭാഷണം സ്വാഭാവികമായും കുടുംബകാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീളുകയായിരുന്നു. സംഭാഷണത്തിനിടെ ഒബാമ മോദിയുടെ അമ്മയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. ​''താങ്കൾ ഒരുപക്ഷേ ഇത് വിശ്വസിക്കില്ല, താങ്കളുടെ കാറിന്റെ അത്ര വലിപ്പമേയുള്ളൂ എന്റെ അമ്മ താമസിക്കുന്ന വീടിന്'' എന്നായിരുന്നു മോദിയുടെ മറുപടി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ ഒബാമ അദ്ഭുതം കൂറി. പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷമുള്ള മോദിയുടെ ആദ്യ യു.എസ് സന്ദർശനമായിരുന്നു അത്. 2022ൽ മരിക്കുന്നത് വരെ മോദിയുടെ അമ്മ താമസിച്ചിരുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ പഴയ വീട്ടി​ലായിരുന്നു. Show Full Article

When PM Modi told Obama his limousine was as big as his mother’s house