    World
    Posted On
    7 Oct 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 8:08 AM IST

    ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞ 3,000 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദു​ര​ന്തം എ​ന്ത്?

    ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞ 3,000 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദു​ര​ന്തം എ​ന്ത്?
    താ​ൻ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ട്രം​പ്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ‘3,000 വ​ർ​ഷ​ത്തെ മ​ഹാ​ദു​ര​ന്തം’ എ​ന്താ​ണെ​ന്ന്​ ത​ല​പു​ക​യ്​​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ലോ​കം. ട്രം​പാ​യ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ വ​ലി​യ ഗൗ​ര​വ​മൊ​ന്നും പ​ല​രും ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഹാ​ൻ​ഡി​ലി​ലൂ​ടെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ഈ ​പ്ര​സ്താ​വ​ന പൊ​തു​വേ കൗ​തു​ക​മു​ണ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ-​ഹ​മാ​സ്​ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ ട്രം​പ്​ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​താ​ണി​ത്​: ‘‘ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക്​ ശേ​ഷം പ്രാ​ഥ​മി​ക പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ൽ രേ​ഖ (സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്‍റെ) ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹ​മാ​സു​മാ​യി അ​ത്​ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. അ​വ​ർ ഉ​റ​പ്പു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​ട​ന​ടി നി​ല​വി​ൽ വ​രും. ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ​യും ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ​യും കൈ​മാ​റ്റം തു​ട​ങ്ങും. പി​ൻ​വാ​ങ്ങ​ലി​ന്‍റെ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​കും. 3,000 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഈ ​മ​ഹാ​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് അ​വ​സാ​നം കു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക്​ നാം ​അ​ടു​ക്കും. ഈ ​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​ക്ക്​ ന​ന്ദി. ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക’’.

    ഹ​മാ​സും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​രാ​റി​നെ കു​റി​ച്ച്​ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ 3,000 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് എ​ന്താ​ണ്​ പ്ര​സ​ക്​​തി​യെ​ന്നാ​ണ്​ ചോ​ദ്യം. ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഫ​ല​സ്തീ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്​ ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ പ​ഴ​ക്ക​മേ​യു​ള്ളു. ഇ​പ്പോ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഒ​ടു​വി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​നാ​ക​ട്ടെ, ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​മേ ആ​യി​ട്ടു​ള്ളു. ബി​ബ്ലി​ക്ക​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ജൂ​ത നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലി​ന്‍റെ​യും മ​റ്റും പു​രാ​ണ ക​ഥ​ക​ളാ​ണ്​ ട്രം​പ്​ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ൽ ഹ​മാ​സോ അ​റ​ബി​ക​ളോ ഭാ​ഗ​വു​മ​ല്ല. ഏ​തോ കാ​ല​ത്തെ പു​രാ​ണ ക​ഥ​ക​ളെ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​ത്തി​​ലേ​ക്ക്​ കൂ​ട്ടി​ക്കെ​ട്ടു​ന്ന തീ​വ്ര വ​ല​തു​പ​ക്ഷ യ​ഹൂ​ദ വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യി​​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണി​തെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം.

