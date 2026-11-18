'വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ കുടിയേറ്റം തെറ്റ്': ബ്രിട്ടന് പിന്നാലെ ഇസ്രായേൽ സംഘടനകൾക്ക് ഉപരോധവുമായി ഓസ്ട്രേലിയtext_fields
കാൻബറ: അധിനിവേശ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അനധികൃത കുടിയേറ്റ വിപുലീകരണത്തിനും ഫലസ്തീനികൾക്കെതിരായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുമായി ഓസ്ട്രേലിയ. മൂന്ന് ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാർക്കും നാല് സംഘടനകൾക്കുമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ബുധനാഴ്ച ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നടപടികൾ ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പെന്നി വോങ് വ്യക്തമാക്കി. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ കുടിയേറ്റ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് ഇസ്രായേൽ കമ്പനികൾക്ക് ബ്രിട്ടൻ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി ദിവസങ്ങൾക്കകമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും നിർണായക തീരുമാനം.
കുടിയേറ്റ പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണം, ഏകോപനം, ഫണ്ട് സമാഹരണം, അക്രമകാരികളായ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് പിന്തുണ നൽകൽ എന്നിവയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തവരാണ് ഉപരോധത്തിന് വിധേയരായ വ്യക്തികളും സംഘടനകളുമെന്ന് പെന്നി വോങ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കുടിയേറ്റ സംഘടനയായ 'നഖാല'യുടെ നേതാവും ഗസ്സയിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനികളെ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന് പരസ്യമായി വാദിച്ചതുമായ ഡാനിയേല വെയ്സ് ഉപരോധിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. തന്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയിലൂടെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ കുടിയേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവേഗം വ്യാപിപ്പിച്ച എലിയാവ് ലിബിയാണ് ഉപരോധം നേരിട്ട മറ്റൊരു പ്രമുഖൻ.
ഉപരോധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളുമായോ സ്ഥാപനങ്ങളുമായോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളോ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളോ നടത്തുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരന്മാർക്കും കമ്പനികൾക്കും ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ E1 സെറ്റിൽമെന്റ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമീപ ആഴ്ചകളിലുണ്ടായ അതിക്രമങ്ങൾ ഇരുരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രദേശം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും കിഴക്കൻ ജെറുസലേമുമായുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഭാവിയിൽ ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തെ ബാധിക്കും.
അതിനിടെ, വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ജെറിക്കോ നഗരത്തിൽ ഫലസ്തീൻ വംശജയായ 72 കാരിയായ വയോധികയെ ഇസ്രായേൽ കുടിയേറ്റക്കാർ വെടിവെച്ചുകൊന്ന സംഭവവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തെ ചില ഫലസ്തീൻ വീടുകൾ കുടിയേറ്റക്കാർ അടുത്തിടെ കയറെടുത്തിരുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ കുടിയേറ്റ നയങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമേയങ്ങൾക്കും എതിരാണെന്നാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പൊതു നിലപാട്. എങ്കിലും ഇസ്രായേൽ ഈ വാദങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുകയാണ് പതിവ്.
ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പുതിയ ഉപരോധ തീരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്രായേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഗിഡിയൻ സായറുമായി സംസാരിച്ചതായി പെന്നി വോങ് വ്യക്തമാക്കി. "ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്; കുടിയേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു," വോങ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ നിബന്ധനകളോടെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതുമുതൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ ഉലച്ചിൽ തട്ടിയിരുന്നു. ഇതിനുപുറമേ സിഡ്നിയിലെ ബോണ്ടി ബീച്ചിൽ നടന്ന വെടിവെപ്പ് സംഭവവും നയതന്ത്രപരമായി വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. കുടിയേറ്റ വിഷയത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇസ്രായേലിനു മേൽ സമ്മർദ്ദം വർധിച്ചുവരുന്നതിന്റെ സൂചകമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പുതിയ നീക്കം.