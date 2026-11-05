'ഒരുകാലത്ത് ജൂതർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് ഇന്ന് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലുള്ളത്': ഫലസ്തീൻ കർഷകർക്കൊപ്പം ഒലിവ് ശേഖരിച്ച് മുൻ ഇസ്രായേലി ജനറലുമാർ; ഭക്ഷണം പങ്കിട്ട് ഐക്യദാർഢ്യം

'ഒരുകാലത്ത് ജൂതർ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് ഇന്ന് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലുള്ളത്': ഫലസ്തീൻ കർഷകർക്കൊപ്പം ഒലിവ് ശേഖരിച്ച് മുൻ ഇസ്രായേലി ജനറലുമാർ; ഭക്ഷണം പങ്കിട്ട് ഐക്യദാർഢ്യംtext_fields
തെൽ അവീവ്: അധിനിവിഷ്ട വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഫലസ്തീനികൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന സായുധ ജൂത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അതിക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഫലസ്തീൻ കർഷകർക്ക് പിന്തുണയുമായി മുൻ മുതിർന്ന ഇസ്രായേലി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ രംഗത്ത്. ആക്രമണങ്ങളുടെ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ ഫലസ്തീനി കർഷകർക്കൊപ്പം ഒലിവ് പഴങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും അവരോടൊപ്പം ഉച്ചഭക്ഷണം പങ്കിടാനും മുൻ ഇസ്രായേലി ജനറലുമാരുടെ സംഘം നേരിട്ടെത്തി.
തീവ്രവാദ നിലപാടുകളുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർ ഫലസ്തീനികളുടെ ഭൂമിയും കൃഷിയും നശിപ്പിക്കുകയും അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ അപൂർവ്വ ഐക്യദാർഢ്യ നീക്കം. മുൻ മേജർ ജനറൽ ഇയാൽ ബെൻ-റൂവന്റെ (Eyal Ben-Reuven) നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉയർന്ന പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫലസ്തീൻ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത്. ആറ് ജനറലുമാർ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പതോളം മുൻനിര സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഈ സംഘത്തിലുള്ളത്.
ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അക്രമികൾ വേട്ടയാടുന്നതിനെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ മേജർ ജനറൽ ബെൻ-റൂവൻ വികാരാധീനനായി. "ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണുമ്പോൾ, അക്രമികൾ വന്ന് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ, ഒരുകാലത്ത് ജൂതജനം അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞുതന്ന കഥകളാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മവരുന്നത്," റോയിട്ടേഴ്സിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അക്രമങ്ങളെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ജൂതന്മാർക്കെതിരെ നടന്ന കൂട്ടക്കൊലകളോടും അതിക്രമങ്ങളോടും അദ്ദേഹം ഉപമിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഫലസ്തീനികൾക്ക് നേരെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അക്രമങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. നിലവിലെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ മൗനാനുവാദത്തോടും പിന്തുണയോടും കൂടിയാണ് കുടിയേറ്റക്കാർ ഈ അതിക്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതെന്ന് ഫലസ്തീൻ ജനതയും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളും ആരോപിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് സൈന്യത്തിൽ മുൻപ് സുപ്രധാന പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്നവർ തന്നെ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും സൈന്യത്തിന്റെയും നിലപാടുകളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് കർഷകർക്ക് നേരിട്ട് സംരക്ഷണമൊരുക്കാൻ മുന്നോട്ടുവന്നത്.
ഒലിവ് വിളവെടുപ്പ് കാലം ഫലസ്തീനികളുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലും സംസ്കാരത്തിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ വർഷവും വിളവെടുപ്പ് സമയത്ത് കുടിയേറ്റക്കാർ മരങ്ങൾ വെട്ടിനശിപ്പിക്കുകയും കർഷകരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവാണ്. മുൻ സൈനിക മേധാവികളുടെ സാന്നിധ്യം ഫലസ്തീനി കർഷകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസവും സുരക്ഷിതത്വവും നൽകി. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാധാനവും ഐക്യദാർഢ്യവും മുൻനിർത്തിയുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് ഇസ്രായേലി ജനറലുമാരുടെ സംഘം വ്യക്തമാക്കി.