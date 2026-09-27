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    'ഗസ്സയിലേതുപോലെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും സമ്പൂർണ്ണ യുദ്ധം വേണം; ഫലസ്തീൻ ഭരണകൂടത്തെ തകർക്കണം'- ഇസ്രായേൽ മന്ത്രി

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    ഗസ്സയിലേതുപോലെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും സമ്പൂർണ്ണ യുദ്ധം വേണം; ഫലസ്തീൻ ഭരണകൂടത്തെ തകർക്കണം- ഇസ്രായേൽ മന്ത്രി
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    ഇസ്രായേൽ ധനകാര്യ മന്ത്രി ബെസലേൽ സ്മോട്രിച്ച്

    ജെറുസലേം: വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രദേശത്ത് ഗസ്സ മാതൃകയിൽ സമ്പൂർണ്ണ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഫലസ്തീൻ ഭരണകൂടത്തെ പൂർണ്ണമായി പിരിച്ചുവിടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇസ്രായേൽ ധനകാര്യ മന്ത്രി ബെസലേൽ സ്മോട്രിച്ച്. ഇതിനുപുറമേ തെക്കൻ ലെബനനും നിലവിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗസ്സയിലെ പ്രദേശങ്ങളും ഇസ്രായേലുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെന്നും തീവ്ര വലതുപക്ഷ നേതാവായ സ്മോട്രിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രമുഖ ഇസ്രായേലി വാർത്താ മാധ്യമമായ 'Ynet'-ന്റെ പോഡ്‌കാസ്റ്റ് അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. അടുത്ത മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്റെ നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹം പരസ്യമായി ആവർത്തിക്കുകയാണുണ്ടായത്. നിലവിലെ സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ജൂത കുടിയേറ്റങ്ങൾ വൻതോതിൽ വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു.

    "വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഗസ്സയിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയെ പൂർണ്ണമായി തകർത്തെറിയണം," സ്മോട്രിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഫലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ ഇസ്രായേൽ ഇതിനകം തന്നെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

    ഗസ്സയിലെ മഞ്ഞ വരയ്ക്കും ലെബനനിലെ ലിതാനി നദിക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇസ്രായേലുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ താൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച യെല്ലോ ലൈൻ ഗസ്സയെ ഇസ്രായേലിന്റെയും ഹമാസിന്റെയും നിയന്ത്രണങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നതാണ്. നിലവിൽ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ 60 ശതമാനത്തിലധികം ഇസ്രായേലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഉള്ളത്. യുദ്ധം ആരംഭിച്ച അതിർത്തികളിൽ തന്നെ അത് അവസാനിക്കരുതെന്നും, അല്ലാത്തപക്ഷം അവർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകണമെന്നുമാണ് സ്മോട്രിച്ച് വാദിക്കുന്നത്. സ്മോട്രിച്ചിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പുതിയ നയതന്ത്ര പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

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    News Summary - 'ഗസ്സയിലേതുപോലെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും സമ്പൂർണ്ണ യുദ്ധം വേണം; ഫലസ്തീൻ ഭരണകൂടത്തെ തകർക്കണം'- ഇസ്രായേൽ മന്ത്രി
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