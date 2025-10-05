Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    5 Oct 2025 6:21 AM IST
    5 Oct 2025 6:21 AM IST

    ‘ബന്ദികളെ വിട്ടയക്കാം, അധികാരമൊഴിയാം... എന്നാൽ’; ട്രംപിന്റെ ഇരുപതിന ഗസ്സ ​പദ്ധതിയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഹമാസ്

    അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക, രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളും യു.​എ​സ് ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഹ​മാ​സ് സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്യു​ന്നു
    From a rally in Barcelona, ​​Spain, in solidarity with the Palestinian people
    ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്​പെയിനിലെ ബാഴ്സലോണയിൽ നടന്ന റാലിയിൽ നിന്ന് 

    കൈ​റോ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​നെ ഒ​ട്ടും പി​ണ​ക്കാ​തെ യു.​എ​സ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​കു​തി സ​മ്മ​ത​വു​മാ​യി ഹ​മാ​സി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. മ​റ്റു ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​ങ്കി​ൽ ഗ​സ്സ അ​ധി​കാ​രം കൈ​മാ​റാ​ൻ ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണെ​ന്നും ബ​ന്ദി​ക​ളെ എ​ളു​പ്പം വി​ട്ടൊ​ഴി​യാ​മെ​ന്നും സ​മ്മ​തി​ച്ച ഹ​മാ​സ് പ​ക്ഷേ, മ​റ്റു നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മ​തം മൂ​ളി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​ത് ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ഹ​മാ​സ് ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ രൂ​പം:

    ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ ദൃ​ഢ​ചി​ത്ത​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​വും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഹ​മാ​സ് നേ​തൃ​ത്വം പ​ര​സ്പ​ര​വും ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത് മ​ധ്യ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന​ത്. അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക, രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളും യു.​എ​സ് ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഹ​മാ​സ് സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ യു​ദ്ധ​വി​രാ​മ​വും ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ​യും ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ​യും കൈ​മാ​റ്റ​വും ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്ക​ലും അ​ധി​നി​വേ​ശം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ. ട്രം​പ് പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കും​പ്ര​കാ​രം ജീ​വ​നോ​ടെ​യും മ​രി​ച്ചു​മു​ള്ള എ​ല്ലാ ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും വി​ട്ട​യ​ക്കാ​ൻ ഹ​മാ​സ് സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​റി​യി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് പ​ക്ഷേ, യു​ദ്ധ​വി​രാ​മ​വും ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് സ​മ്പൂ​ർ​ണ പി​ന്മാ​റ്റ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ക​ണ​മെ​ന്ന ഉ​പാ​ധി​യോ​ടെ​യാ​ണ്. കൈ​മാ​റാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും​ വേ​ണം.

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര​ട​ങ്ങി​യ സ​മി​തി​ക്ക് ഗ​സ്സ​യു​ടെ അ​ധി​കാ​രം കൈ​മാ​റാ​മെ​ന്ന സ​മ്മ​തം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ സ​മ്മ​ത​ത്തോ​ടെ​യും അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക സ​മൂ​ഹ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ​യു​മാ​ക​ണം ഈ ​സ​മി​തി. ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഭാ​വി, ഫ​ല​സ്തീ​നി ജ​ന​ത​യു​ടെ മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ട്രം​പി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ മൊ​ത്തം ദേ​ശീ​യ നി​ല​പാ​ടി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ സ​മ​ഗ്ര ഫ​ല​സ്തീ​നി ദേ​ശീ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് പ്ര​കാ​രം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണ്. ഹ​മാ​സ് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ പൂ​ർ​ണാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ അ​തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ക്കു​ന്നു.

