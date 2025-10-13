Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    13 Oct 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    13 Oct 2025 7:02 AM IST

    'ഗസ്സയിലെ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു'; വെടിനിർത്തൽ തുടരുമെന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

    Donald Trump
    ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്

    വാഷിങ്ടൺ: ഗസ്സയിലെ യുദ്ധം അവസാനിച്ചുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ​ട്രംപ്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സന്ദർശനത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി എയർഫോഴ്സ് വണിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ​​ട്രംപിന്റെ പരാമർശം. യുദ്ധം അവസാനിച്ചു. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    തന്റെ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യാത്ര വ​ളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ളതാണ്. ഈയൊരു നിമിഷത്തിനായി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വെടിനിർത്തൽ കരാർ ഗസ്സയിൽ തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ട്രംപ് നാളെ നാല് മണിക്കൂർ ഇസ്രായേലിൽ; പാർല​മെന്റിൽ പ്രസംഗിക്കും

    തെൽഅവീവ്: യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഇസ്രായേലിൽ എത്തും. നാലുമണിക്കൂർ ഇസ്രായേലിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇസ്രായേൽ പാർല​മെന്റായ കെനേസത്തിൽ പ്രസംഗിക്കും.

    രാവിലെ 9.20 ന് ഇസ്രായേലിൽ ബെൻ ഗുരിയോൺ വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനമിറങ്ങുന്ന ട്രംപ്, ഉച്ച ഒരുമണിക്ക് ഈജിപ്തിലേക്ക് സമാധാന ഉച്ചകോടിയിൽ പ​ങ്കെടുക്കാൻ പോകും. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ കെനേസത്തിലെ ഓഫിസിൽ വെച്ച് ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. തുടർന്ന് ഇരു നേതാക്കളും ചാഗൽ ഹാളിൽ ബന്ദികളുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി സംസാരിക്കും.

    2017ൽ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രയിൽ തന്നെ ട്രംപ് ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷമുള്ള ട്രംപിന്റെ ആദ്യ ഇസ്രായേൽ സന്ദർശനമാണിത്.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ല​ക്കു​ക​യും സൈ​നി​ക പി​ന്മാ​റ്റം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെയാണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഈ​ജി​പ്ത് ചെങ്കടൽ തീരത്തെ ശ​റ​മു​ശ്ശൈ​ഖി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഗ​സ്സ സമാധാന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ, മൂ​ന്ന് നാ​ൾ നീ​ണ്ട ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ-​ഹ​മാ​സ് ച​ർ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട ക​രാ​റി​ന് അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യ​തും വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തും. ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട ക​രാ​റി​ലെ മ​റ്റു വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​ല​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ സ​മ​വാ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പ​റ​ഞ്ഞു. നാളെ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ട്രം​പി​ന് പു​റ​മെ ഇ​റ്റാ​ലി​യു​ടെ​യും സ്പെ​യി​നി​ന്റെ​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ബ്രി​ട്ട​ൻ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ജ​ർ​മ​നി, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, തു​ർ​ക്കി, യു.​എ.​ഇ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഖ​ത്ത​ർ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉച്ച​േകാടിക്കെത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ട്രം​പ് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഇ​​സ്രാ​യേ​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യും.

    ഹ​മാ​സ് ത​ട​വി​ലാ​ക്കി​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മോ​ചി​പ്പി​ക്കും. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ട​വ​റ​യി​ലു​ള്ള ഹ​മാ​സി​ന്റെ​യും ഫ​ത​ഹി​ന്റെ​യും നേ​താ​ക്ക​ള​ട​ക്കം 250 പേ​രും മോ​ചി​ത​രാ​കും.

    Girl in a jacket

