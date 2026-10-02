മോദിയെ പ്രശംസിച്ച് പുടിൻ; യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടൽ സജീവമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ്

മോദിയെ പ്രശംസിച്ച് പുടിൻ; യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടൽ സജീവമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ്text_fields
മോസ്കോ: യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന് സമാധാനപരമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ പ്രശംസിച്ച് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ. യുദ്ധത്തിന് സമാധാനപരമായ അന്ത്യം കുറിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നേതാവിന് 'വളരെ നല്ല ആശയങ്ങളുണ്ടെന്ന്' പുടിൻ പറഞ്ഞു. ഇരു കക്ഷികൾക്കും അംഗീകരിക്കാനാകുന്ന ഒത്തുതീർപ്പ് കണ്ടെത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നിരന്തരം ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നും പുടിൻ വ്യക്തമാക്കി.
മോസ്കോയിൽ നടന്ന വാൽഡായ് ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് പുടിൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചത്. റഷ്യയുമായി വളരെ അടുത്തതും സൗഹൃദപരവുമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന നേതാവായിരുന്നിട്ടും, മോദി തുടർച്ചയായി യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പുടിൻ പറഞ്ഞു.
“പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ഞങ്ങളുമായി വളരെ നല്ലതും സൗഹൃദപരവുമായ വ്യക്തിബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, യുക്രെയ്ൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം സംസാരിക്കുകയും അതിന് പരിഹാരം തേടുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകനേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്,” പുടിൻ പറഞ്ഞു.
പരസ്പരം അംഗീകരിക്കാവുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി മോദിക്ക് വ്യക്തമായ താൽപര്യവും “വളരെ നല്ല ആശയങ്ങളും” ഉണ്ടെന്നും പുടിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ നിഷ്പക്ഷ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലും യുദ്ധം അവസാനിക്കണമെന്ന ശക്തമായ താൽപര്യം ഇന്ത്യക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്കിടെ പുടിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോഴും യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ആവർത്തിച്ചിരുന്നു. സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗം ചർച്ചയും നയതന്ത്രവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
കൂടാതെ കിർഗിസ്ഥാനിലെ ബിഷ്കെക്കിൽ നടന്ന ഷാങ്ഹായ് കോഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉച്ചകോടിക്കിടെയായിരുന്നു മോദിയും പുടിനും തമ്മിലുള്ള മറ്റൊരു കൂടിക്കാഴ്ച. അന്നും “ഇത് യുദ്ധത്തിന്റെ കാലമല്ല” എന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് മോദി ആവർത്തിച്ചിരുന്നു.
യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിൽ പുടിനുമായി നടത്തുന്ന ചർച്ചകളിലും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലോദിമിർ സെലൻസ്കിയുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലും സമാധാനപരമായ പരിഹാരത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഇന്ത്യ നിരന്തരം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ, സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ചർച്ചകളും നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളും വേണമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനാണ് പുടിന്റെ പുതിയ പരാമർശം വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
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