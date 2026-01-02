Begin typing your search above and press return to search.
    2 Jan 2026 10:30 PM IST
    2 Jan 2026 10:30 PM IST

    ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ അറസ്റ്റിനെ തുടർന്ന് അക്രമം: മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേർക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം

    ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ അറസ്റ്റിനെ തുടർന്ന് അക്രമം: മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേർക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം
    ഇ​സ്​​ലാ​മാ​ബാ​ദ്: മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​ന്റെ അ​റ​സ്റ്റി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ലാ​പ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തെ​ന്ന കേ​സി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, മു​ൻ സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ഴു​പേ​ർ​ക്ക് പാ​കി​സ്താ​ൻ ഭീ​ക​ര​വി​രു​ദ്ധ കോ​ട​തി ഇ​ര​ട്ട ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ് വി​ധി​ച്ചു. 2023 മേ​യ് ഒ​മ്പ​തി​ന് പാ​കി​സ്താ​ൻ തെ​ഹ്‍രീ​കെ ഇ​ൻ​സാ​ഫ് പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​ന്റെ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി അ​നു​യാ​യി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സൈ​നി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​മു​ത​ലു​ക​ളും ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ യൂ​ട്യൂ​ബ​ർ ആ​ദി​ൽ രാ​ജ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ വ​ജാ​ഹ​ത്ത് സ​ഈ​ദ് ഖാ​ൻ, സാ​ബി​ർ ഷാ​ക്കി​ർ, ഷ​ഹീ​ൻ സെ​ഹ്ബാ​യ്, ഹൈ​ദ​ർ റാ​സ മെ​ഹ്ദി, മൊ​യീ​ദ് പി​ർ​സാ​ദ, മു​ൻ സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ അ​ക്ബ​ർ ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കേ​സ്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ന​ൽ​കി എ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ‘സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഭീ​ക​ര​ത’ കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കു​റ്റ​പ​ത്രം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​മ്രാ​ൻ ഖാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​കി​സ്താ​ൻ വി​ട്ടു​പോ​യ​വ​രാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ. ഇ​വ​രു​ടെ അ​സാ​ന്നി​ധ‍്യ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ചാ​ര​ണ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ യു​ദ്ധം, ക്രി​മി​ന​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​ട്ട ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം വി​ധി​ച്ച​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം പാ​കി​സ്താ​ൻ രൂ​പ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു. മ​റ്റു കു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ 35 വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു.

    News Summary - Violence following Imran Khan's arrest: including journalists get double life sentences
