Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 11:15 PM IST

    ബന്ധം ശക്തമാക്കി വിയറ്റ്നാമും ഇ.യുവും

    ബന്ധം ശക്തമാക്കി വിയറ്റ്നാമും ഇ.യുവും
    ഹാനോയി: അമേരിക്കൻ തീരുവയുദ്ധത്തി​െന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിയറ്റ്നാമും യൂറോപ്യൻ യൂനിയനും തമ്മിലെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനം. അമേരിക്ക, ചൈന, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പമായ പദവിയാണ് ഇനി യൂറോപ്യൻ യൂനിയനും വിയറ്റ്നാം നൽകുക.

    യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ ​പ്രസിഡന്റ് അ​​േന്റാണിയോ കോസ്റ്റയുടെ വിയറ്റ്നാം സന്ദർശനത്തിനിടെയാണ് പ്രഖ്യാപനം. വിശ്വസ്ത പങ്കാളികളായി ഒരുമിച്ച് നിൽ​ക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് അ​േന്റാണിയോ കോസ്റ്റ പറഞ്ഞു.

