കോടികൾ വിലയുള്ള സൂപ്പർ യാച്ച് കടലിൽ മുങ്ങി; യാത്രികരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് -വിഡിയോ

കോടികൾ വിലയുള്ള സൂപ്പർ യാച്ച് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ മുങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. ഇറ്റാലിയൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡാണ് വിഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 130 അടി ഉയരമുള്ള ബോട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോകുന്നതായാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. ബി.ബി.സി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒമ്പത് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യാച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം വെളിവായിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഇറ്റാലിയൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പറയുന്നു.



ഗല്ലിപ്പോളിയിൽ നിന്ന് മിലാസോയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബോട്ടാണ് മുങ്ങിയത്. നാല് യാത്രക്കാരും അഞ്ച് ജീവനക്കാരും ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. കാലാവസ്ഥയും കടൽസാഹചര്യവും വഷളായതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് സൂചന. ബോട്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ മുങ്ങിയെന്നും കടലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പറഞ്ഞു.

VIDEO: Luxury yacht sinks off the Italian coast.



All four passengers and five crew members were rescued from the 40-metre vessel, which was heading from Gallipoli to Milazzo when it sank. The reason the yacht sank is unclear and an investigation has been opened pic.twitter.com/cHqNVWBsKC