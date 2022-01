യുറോപ്പിൽ ആദ്യ കേസ്​ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യുന്നതിന്​ മുമ്പ്​ തന്നെ നോർവേയിൽ കോവിഡെത്തിയെന്ന്​

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ലണ്ടൻ: യുറോപ്പിൽ ആദ്യ കേസ്​ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യുന്നതിന്​ മുമ്പ്​ തന്നെ നോർവെയിൽ കോവിഡെത്തിയെന്ന നിർണായക കണ്ടെത്തൽ. കോവിഡി​െൻറ ഉദ്​ഭവത്തെ കുറിച്ചുളള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയു​ടെ പഠനത്തി​െൻറ ഭാഗമായാണ്​ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്​തത്​.

അകിരുസ്​ യൂനിവേഴ്​സിറ്റി ഹോസ്​പിറ്റലിലെ ഡോക്​ടർമാരാണ്​ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം നടത്തിയത്​. 2019 ഡിസംബറിൽ തന്നെ നോർവെയിൽ കോവിഡിനെതിരായ ആൻറിബോഡിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ്​ ഇവരുടെ കണ്ടെത്തൽ. കോവിഡി​െൻറ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായേക്കാവുന്ന പഠനഫലമാണിതെന്ന്​ വിദഗ്​ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

2019 ഡിസംബറിലാണ്​ ചൈനയിലെ ഹുബൈ പ്രവിശ്യയിലെ വുഹാനിലെ ന്യുമോണിയ കേസുകളുടെ ഒരു ക്ലസ്​റ്റർ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്​ വ്യക്​തമാകുന്നത്​. തുടർന്ന്​ 2020 ജനുവരി 27നാണ്​ യുറോപ്പിൽ ആദ്യ കോവിഡ്​ കേസ്​ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യുന്നത്​. 2020 ഫെബ്രുവരി വരെ നോർവേയിൽ കോവിഡ്​ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല.

നോർവേയിലെ ഗർഭിണിയായ സ്​ത്രീയുടെ രക്​തസാമ്പിളുകളിലാണ്​ കൊറോണ വൈറസി​െൻറ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്​. ശാസ്​ത്രലോകം വിചാരിച്ചതിലും മുമ്പ്​ തന്നെ കോവിഡ്​ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പടർന്നിരിക്കാമെന്നതി​െൻറ സൂചനകൾ നൽകുന്നതാണ്​ പുതിയ റിപ്പോർട്ട്​.

Very surprising: Covid-19 may have reached Norway as early as 2019, before Europe's first case was detected