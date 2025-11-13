Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 10:44 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 10:44 PM IST

    ശൈഖ് ​ഹസീനക്കെതിരായ വിധി 17ന്

    ശൈഖ് ​ഹസീനക്കെതിരായ വിധി 17ന്
    ശൈഖ് ​ഹസീന

    ധാ​ക്ക: സ്ഥാ​ന​ഭ്ര​ഷ്ട​യാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ​ഹ​സീ​ന​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 17ന് ​വി​ധി​പ​റ​യു​മെ​ന്ന് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കു​റ്റ​വി​ചാ​ര​ണ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ. മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന​ക്കെ​തി​രെ അ​വ​രു​ടെ അ​സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നം​ഗ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ന്ന​ത്. ഹ​സീ​ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന അ​സ​ദു​സ്സ​മാ​ൻ ഖാ​ൻ ക​മാ​ലി​ന്റെ വി​ചാ​ര​ണ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സ് ഐ.​ജി ചൗ​ധ​രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ മ​അ്മൂ​ൺ നേ​രി​ട്ട് ഹാ​ജ​രാ​യി. ഹ​സീ​ന​യെ​യും ക​മാ​ലി​നെ​യും ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളാ​യാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. കു​റ്റാ​രോ​പി​ത​ർ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ചീ​ഫ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ നേ​ര​ത്തെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശ് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുമെന്ന് ഇടക്കാല സർക്കാറിന്റെ തലവനായ മുഹമ്മദ് യൂനുസ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന പരിഷ്‍കരിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ ‘ജൂലൈ ചാർട്ടറി’ൽ ദേശീയ ഹിതപരിശോധന നടത്തുമെന്നും മുഹമ്മദ് യൂനുസ് പറഞ്ഞു. ‘ജൂലൈ നാഷനൽ ചാർട്ടർ’ നടപ്പാക്കൽ ഉത്തരവ് ഇടക്കാല സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഹിതപരിശോധനാ ഫലത്തെ ആശ്രയിച്ച് അത് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ടെലിവിഷൻ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.

    ‘ഒരു പുതിയ ബംഗ്ലാദേശ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നീതിയുക്തവും സുഗമവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും അഭ്യർഥിക്കുന്നു’വെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വതന്ത്രവും സമാധാനപരവും ആഘോഷപൂർണവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവായ 85 കാരനായ യൂനുസ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ താൽക്കാലിക സർക്കാറിനെ അതിന്റെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവായി തുടരും. വോട്ടെടുപ്പിനു ശേഷം അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിയുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏപ്രിലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന് യൂനുസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, 170 ദശലക്ഷം ജനങ്ങളുള്ള മുസ്‍ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യത്ത് ഇസ്‍ലാമിക പുണ്യമാസമായ റമദാനിന് മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

