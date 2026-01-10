Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    10 Jan 2026 11:00 PM IST
    10 Jan 2026 11:00 PM IST

    അമ്പരപ്പ് വിട്ടുമാറാതെ വെനിസ്വേല

    അമ്പരപ്പ് വിട്ടുമാറാതെ വെനിസ്വേല
    ക​റാ​ക്ക​സ്: അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക​ള​സ് മ​ദൂ​റോ​യെ​യും ഭാ​ര്യ​യെ​യും ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ വെ​നി​സ്വേ​ല​ക്കാ​രു​ടെ അ​മ്പ​ര​പ്പ് ഇ​നി​യും വി​ട്ടു​മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ല. ആ​ശ​ങ്ക​യും ഭീ​തി​യും ആ​ഹ്ലാ​ദ​വും നി​റ​ഞ്ഞ മു​ഖ​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഇ​നി​യെ​ന്ത് എ​ന്ന​താ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രും ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​തം ഇ​നി​യും സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. നി​ര​വ​ധി ക​ട​ക​ളും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളും പ​ള്ളി​ക​ളും അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്നു.

    തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ ക​ണ്ട​വ​രു​ടെ മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം അ​മ്പ​ര​പ്പ് പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, കൃ​ത്യ​മാ​യ ക​ണ​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ വെ​നി​സ്വേ​ല​ക്ക് പു​തി​യ കാ​ര്യ​മ​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യു​ണ്ടാ​യ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി ഒ​ട്ടും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത​താ​യി​രു​ന്നു.

    സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ അ​ധി​കാ​ര കൈ​മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ വെ​ന​ലി​സ്വേ​ല​യെ അ​മേ​രി​ക്ക ഭ​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ട്രം​പ് ആ​ദ്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ ഈ ​നി​ല​പാ​ടി​ൽ മ​യം വ​രു​ത്തി. ന​യ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ എ​ണ്ണ സ​മ്പ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഉ​​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ലോ​ക​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ണ്ണ നി​ക്ഷേ​പ​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​ണ് വെ​നി​സ്വേ​ല. മ​ദൂ​റോ​യു​ടെ പ​ത​ന​ത്തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​രും വേ​ദ​നി​ക്കു​ന്ന​വ​രും രാ​ജ്യ​ത്തു​ണ്ട്. 2024ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യു​ണ്ടാ​യ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ലും മ​ർ​ദ​ന​വും പ​ല​രു​ടെ​യും ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി. 28 പേ​രാ​ണ് അ​ന്ന​ത്തെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. 220 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2000ത്തോ​ളം പേ​രെ ത​ട​വി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ന്ന് ക്രൂ​ര​മാ​യ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​ൽ നേ​രി​ട്ട​വ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    വെനിസ്വേലയിലെ സൈനിക നടപടിയിൽ 32 ക്യൂബൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    ഹ​വാ​ന: വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ 32 ക്യൂ​ബ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ക്യൂ​ബ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തെ ദുഃ​ഖാ​ച​ര​ണ​വും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച സൈ​നി​ക​രും പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ ഇ​വ​രു​ടെ ദൗ​ത്യം എ​ന്താ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​യാ​ണ് ക്യൂ​ബ. വി​വി​ധ ഓ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കാ​യി സൈ​നി​ക​രെ​യും പൊ​ലീ​സി​നെ​യും അ​യ​ക്കു​ക​യും ​ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ക്യൂ​ബ​ക്കാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച് ക്യൂ​ബ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

