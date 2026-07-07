വെനസ്വേല ഭൂകമ്പം: മരണം 3,535 ആയി; പതിനെട്ടായിരത്തോളം പേർ ഭവനരഹിതർ

വെനസ്വേല ഭൂകമ്പം: മരണം 3,535 ആയി; പതിനെട്ടായിരത്തോളം പേർ ഭവനരഹിതർtext_fields
കാരക്കാസ്: വെനസ്വേലയുടെ തലസ്ഥാനമായ കാരക്കാസിനെയും സമീപ തീരപ്രദേശങ്ങളെയും ജൂൺ 24-ന് നടുക്കിയ ഇരട്ട ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണസംഖ്യ 3,535 ആയി ഉയർന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം 16,740 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തം സംഭവിച്ച് ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും 18,000 പേർക്ക് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാനാകാതെ താൽക്കാലിക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.2, 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ശക്തമായ ഭൂചലനങ്ങൾ സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്. കാരക്കാസിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ ലാ ഗ്വൈറ തീരപ്രദേശത്തിനും കനത്ത ആഘാതമാണ് ഭൂകമ്പം സൃഷ്ടിച്ചത്. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നുവീഴുകയും റോഡുകളും മറ്റ് അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും വ്യാപകമായി നശിക്കുകയും ചെയ്തു.
വെനസ്വേല സോഷ്യൽ പ്രസിഡൻസി ഓഫീസ് പുറത്തുവിട്ട വിവരമനുസരിച്ച്, കാരക്കാസിലും ലാ ഗ്വൈറയിലുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 80 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി കുറഞ്ഞത് 12,800 പേരാണ് കഴിയുന്നത്. വീടുകൾ തകർന്നതിനാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായ താമസസ്ഥലം ലഭിക്കാതെ ദുരിതത്തിലാണ്.
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലെ തിരക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്ന് പാൻ അമേരിക്കൻ ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ എമർജൻസി ഓപ്പറേഷൻസ് സെന്റർ ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ. മൗറിസിയോ സെർപ കാൽഡെറോൺ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജനത്തിരക്ക്, വേണ്ടത്ര വായുസഞ്ചാരമില്ലായ്മ, ശുദ്ധജല ലഭ്യതയിലെ കുറവ്, ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങളിലെ പോരായ്മ, ഭക്ഷണവും മാലിന്യവും സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകാത്ത സാഹചര്യം എന്നിവ രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും അവർ പറയുന്നു.
ടെറ്റനസ്, മീസിൽസ്, റൂബെല്ല, ഡിഫ്തീരിയ, പെർട്ടുസിസ്, പോളിയോ തുടങ്ങിയ വാക്സിൻ വഴി പ്രതിരോധിക്കാവുന്ന രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയും അടിയന്തര ജാഗ്രത ആവശ്യമാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദുരന്തനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാർ കാലതാമസം വരുത്തിയെന്നും ആവശ്യമായ സഹായം സമയത്ത് ലഭിച്ചില്ലെന്നും ആരോപിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അതൃപ്തി ശക്തമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ-ദുരിതാശ്വാസ സംഘടനകളായ ഇന്റർനാഷണൽ റെസ്ക്യൂ കമ്മിറ്റിയുൾപ്പെടെ നിരവധി സംഘടനകളും സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണത്തെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഡെൽസി റോഡ്രിഗസ് ഈ വിമർശനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷാസേനയെ ദുരന്തബാധിത മേഖലകളിലേക്ക് വിന്യസിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നേരിടുന്നതിനായി പ്രത്യേക സൈനിക ദുരന്തപ്രതികരണ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.
നിലവിൽ ലാ ഗ്വൈറയിൽ മരിച്ചവരുടെ സംസ്കാര നടപടികൾ തുടരുകയാണ്. ചില ശവകുടീരങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത മൃതദേഹങ്ങൾ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കണക്കിലെടുത്ത് പാൻ അമേരിക്കൻ ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും മൃതദേഹങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക മാർഗനിർദേശങ്ങൾ, ബോഡി ബാഗുകൾ, ലാ ഗ്വൈറ തുറമുഖത്ത് മൂന്ന് ശീതീകരിച്ച കണ്ടെയ്നറുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരച്ചിൽ-രക്ഷാപ്രവർത്തന സംഘങ്ങളും എൻജിനീയറിങ് വിദഗ്ധരും മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളും ഇപ്പോഴും ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായിടത്ത് പ്രത്യേക പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കാൻ ദേശീയ ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ അറിയിച്ചു
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