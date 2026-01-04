Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 4 Jan 2026 11:13 PM IST
    date_range 4 Jan 2026 11:13 PM IST

    വെനിസ്വേലയിലെ അമേരിക്കൻ ഇടപെടൽ ഇന്ത്യക്ക് നേട്ടമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ; 100 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ കു​ടി​ശ്ശി​ക തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും

    വെനിസ്വേലയിലെ അമേരിക്കൻ ഇടപെടൽ ഇന്ത്യക്ക് നേട്ടമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ; 100 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ കു​ടി​ശ്ശി​ക തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ പ്രസിഡന്റ് നികോളസ് മദുറോയെ പിടികൂടിയതിനു പിന്നാലെ, രാജ്യത്തെ എ​ണ്ണ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​ക​ദേ​ശം 100 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ കു​ടി​ശ്ശി​ക തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം വ​ഴി​തെ​ളി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ ഹെ​വി ക്രൂ​ഡി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സം​സ്ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ. കി​ഴ​ക്ക​ൻ വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ സാ​ൻ ക്രി​സ്റ്റൊ​ബാ​ൽ എ​ണ്ണ​പ്പാ​ടം സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഒ.​എ​ൻ.​ജി.​സി വി​ദേ​ശ് ലി​മി​റ്റ​ഡാ​ണ്.

    എ​ന്നാ​ൽ, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം യു.​എ​സ് ഉ​പ​രോ​ധം​മൂ​ലം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. 2014 വ​രെ​യു​ള്ള ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 40 ശ​ത​മാ​നം ഓ​ഹ​രി​ക​ളി​ൽ ഒ.​എ​ൻ.​ജി.​സി വി​ദേ​ശ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന് (ഒ.​വി.​എ​ൽ) ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട 536 മി​ല്യ​ൻ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ ലാ​ഭ​വി​ഹി​തം ന​ൽ​കാ​ൻ വെ​നി​സ്വേ​ല​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ, ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ ഒ.​എ​ൻ.​ജി.​സി​യു​ടെ എ​ണ്ണ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് റി​ഗു​ക​ളും മ​റ്റ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സാ​ൻ ക്രി​സ്റ്റൊ​ബാ​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ ഒ.​എ​ൻ.​ജി.​സി​ക്ക് ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഒ.​വി.​എ​ല്ലി​നും മ​റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ണ്ണ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നും ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ ഹെ​വി ഓ​യി​ൽ​ഫീ​ൽ​ഡാ​യ കാ​ര​ബോ​ബോ വ​ണ്ണി​ലെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. നി​ല​വി​ൽ വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ എ​ണ്ണ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വ് ചൈ​ന​യാ​ണ്. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ലോ​ടെ എ​ണ്ണ വി​പ​ണി​യി​ൽ ചൈ​ന​ക്കു​ള്ള സ്വാ​ധീ​നം കു​റ​യു​ക​യും ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

