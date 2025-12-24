Begin typing your search above and press return to search.
    എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറ്റകരമാക്കി വെനിസ്വേല

    എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറ്റകരമാക്കി വെനിസ്വേല
    കാ​ര​ക്കാ​സ്: വെ​ന​സ്വേ​ല​യു​ടെ എ​ണ്ണ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന ബി​ല്ലി​ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​രം. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക്കോ​ളാ​സ് മ​ദു​രോ​ക്കെ​തി​രെ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് എ​ണ്ണ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ല​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദ​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം.

    ക​രീ​ബി​യ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ ര​ണ്ട് ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ യു.​എ​സ് സേ​ന അ​ടു​ത്തി​ടെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ദേ​ശീ​യ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്. യു.​എ​സി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​രോ​ധ​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് വെ​നി​സ്വേ​ല​യു​ടെ എ​ണ്ണ​ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

