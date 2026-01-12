Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    12 Jan 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 11:30 PM IST

    ഉസ്മാൻ ഹാദി വധം: കുറ്റപത്രം തള്ളി ഇൻക്വിലാബ് മോഞ്ചോ

    ഉസ്മാൻ ഹാദി വധം: കുറ്റപത്രം തള്ളി ഇൻക്വിലാബ് മോഞ്ചോ
    ധാ​ക്ക: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി നേ​താ​വ് ശ​രീ​ഫ് ഉ​സ്മാ​ൻ ഹാ​ദി​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച കു​റ്റ​പ​ത്രം യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള​ത​ല്ലെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​ള്ളു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ൻ​ക്വി​ലാ​ബ് മോ​ഞ്ചോ പാ​ർ​ട്ടി.

    കൊ​ല​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തൊ​ന്നും കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​​ലി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ൻ​ക്വി​ലാ​ബ് മോ​ഞ്ചോ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​ജാ​ബി​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ൻ​ക്വി​ലാ​ബ് മോ​ഞ്ചോ വ​ക്താ​വും പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യ ഹാ​ദി​ക്ക് (32) ധാ​ക്ക​യി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ, ഡി​സം​ബ​ർ 12നാ​ണ് വെ​ടി​യേ​റ്റ​ത്. ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ, ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​മ​രി​ച്ചു.

    ശൈ​ഖ് ഹ​സീ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വീ​ഴ്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന നേ​താ​വാ​യ ഹാ​ദി​യു​ടെ കൊ​ല​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ അ​വാ​മി ലീ​ഗി​ന്റെ വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ തൈ​സു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം ചൗ​ധ​രി ബ​പ്പി​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി ഫൈ​സ​ൽ ക​രീം മ​സൂ​ദ് അ​ട​ക്കം 17 പ്ര​തി​ക​ളാണുള്ളത്.

    അ​വാ​മി ലീ​ഗി​ന്റെ ഒ​രു വാ​ർ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഹാ​ദി​യു​ടെ കൊ​ല​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യാ​ണ് ന​ട​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നു​മാ​ണ് ഇ​ൻ​ക്വി​ലാ​ബ് മോ​ഞ്ചോ​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്.

