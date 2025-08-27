Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightട്രംപ് ഇന്ത്യക്കുമേൽ...
    World
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 7:49 AM IST

    ട്രംപ് ഇന്ത്യക്കുമേൽ ചുമത്തിയ 50 ശതമാനം തീരുവ ഇന്നുമുതൽ

    text_fields
    bookmark_border
      ട്രംപ് ഇന്ത്യക്കുമേൽ ചുമത്തിയ 50 ശതമാനം തീരുവ ഇന്നുമുതൽ
      cancel

      വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: റ​ഷ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് പി​ഴ​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​മേ​രി​ക്ക ചു​മ​ത്തി​യ 25 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. ഈ ​മാ​സം ഏ​ഴി​ന് ചു​മ​ത്തി​യ 25 ശ​ത​മാ​നം പ​ക​ര​ത്തീ​രു​വ​ക്ക് പു​റ​മേ​യാ​ണ് ഇ​ത്. ഇ​തോ​ടെ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള മൊ​ത്തം തീ​രു​വ 50 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​രും.

      അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ​മ​യം ബ​ു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ 12.01ന് ​ശേ​ഷം അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് തീ​രു​വ ബാ​ധ​ക​മാ​വു​ക​യെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ക്ഷ വ​കു​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തി​ന് മു​മ്പ് ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റ്റി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ ബാ​ധ​ക​മാ​കി​ല്ല. ഈ ​ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17ന് ​മു​മ്പ് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

      ചെ​മ്മീ​ൻ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, തു​ക​ൽ, ര​ത്ന​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ് പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഏ​ഴ​ര ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ പ​കു​തി​യും അ​ധി​ക തീ​രു​വ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ വ​രും. മ​രു​ന്നു​ക​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പി​ഴ​ത്തീ​രു​വ ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല.

      ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, വി​യ​റ്റ്നാം, ശ്രീ​ല​ങ്ക, കം​ബോ​ഡി​യ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ര​ത​മ്യേ​ന കു​റ​ഞ്ഞ തീ​രു​വ ആ​യ​തി​നാ​ൽ നി​ര​വ​ധി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ടാ​ൻ ഉ​യ​ർ​ന്ന തീ​രു​വ ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്ന തീ​രു​വ നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​യ​റ്റു​മ​തി ചി​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ 19.94 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്.

      സ്വദേശി മന്ത്രവുമായി മോദി

      അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ തീ​രു​വ​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​നി​ടെ, സ്വ​ദേ​ശി മ​ന്ത്ര​വു​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ ഹ​ൻ​സാ​ൽ​പു​രി​ൽ മാ​രു​തി സു​സു​ക്കി​യു​ടെ പു​തി​യ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​മാ​യ ‘ഇ ​വി​റ്റാ​ര’ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് സ്വ​ദേ​ശി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഹ്വാ​നം അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

      നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​രെ​ന്ന​ത് വി​ഷ​യ​മ​ല്ലെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണോ ഉ​ൽ​പ​ന്നം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്നും മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ക്ഷേ​പം ഡോ​ള​റി​ലാ​ണോ പൗ​ണ്ടി​ലാ​ണോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​റ​ൻ​സി ക​റു​പ്പാ​ണോ വെ​ളു​പ്പാ​ണോ എ​ന്ന​ത് പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രു​ടെ വി​യ​ർ​പ്പു​കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്തും സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. ആ ​നി​ല​ക്ക് നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​രു​തി സു​സു​ക്കി​യും സ്വ​ദേ​ശി ക​മ്പ​നി​യാ​ണ്. സ്വ​ദേ​ശി എ​ന്ന​താ​യി​രി​ക്ക​ണം ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത മ​ന്ത്രം. സ്വ​ദേ​ശി​യെ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാം. ജ​പ്പാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

      Show Full Article
      Girl in a jacket

      Don't miss the exclusive news, Stay updated

      Subscribe to our Newsletter

      By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

      Thank You!

      Your subscription means a lot to us

      Still haven't registered? Click here to Register

      TAGS:Russianarandra modiTariffIndiaUSARussian oilLatest News
      News Summary - usa tafriff imposed today ownwards
      Similar News
      Next Story
      X