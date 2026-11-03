അമേരിക്ക ഇന്ന് ബൂത്തിലേക്ക്; ട്രംപിന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്താനാകുമോ?text_fields
വാഷിങ്ടൺ: റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്താനാകുമോ എന്ന് നിർണയിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്. പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണകാലത്തെ ശേഷിക്കുന്ന രണ്ടുവർഷത്തിൽ നിർണായകമാവുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനപ്രതിനിധിസഭയിലെ 435 സീറ്റുകളിലേക്കും സെനറ്റിലെ 100ൽ 35 സീറ്റുകളിലേക്കും 36 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവർണർ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. ഇതുവരെയുള്ള വിവിധ അഭിപ്രായ സർവേകൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത ഫലസാധ്യതകളിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്.
നിലവിൽ ജനപ്രതിനിധിസഭയിലും സെനറ്റിലും നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുള്ളത്. ജനപ്രതിനിധിസഭയിൽ സ്പീക്കർ മൈക്ക് ജോൺസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 218 റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങളും കാലിഫോർണിയയിൽനിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര അംഗം കെവിൻ കൈലിയും ഉൾപ്പെടെ 219 പേരുണ്ട്. അതേസമയം ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് 214 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. രണ്ട് സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവ് ഹക്കീം ജെഫ്രീസ് സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തെത്തണമെങ്കിൽ നിലവിലെ നിലയിൽനിന്ന് മൂന്ന് സീറ്റുകൾ അധികം നേടണം. ഇതോടെ പാർട്ടിയുടെ അംഗസംഖ്യ 218 ആയി ഉയരും.
സെനറ്റിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് 53ഉം ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് 47ഉം അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് നാല് സീറ്റുകൾ അധികം ആവശ്യമാണ്. അതേസമയം, മൂന്ന് സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസിന്റെ നിർണായക വോട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ സെനറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണം റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് നിലനിർത്താനാകും. വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 35 സെനറ്റ് സീറ്റുകളിൽ 22 എണ്ണവും നിലവിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ കൈവശമാണ്.
കോൺഗ്രസിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ സഭകളുടെ നിയന്ത്രണം ഏത് പാർട്ടിക്കാണെന്നത് ട്രംപിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭരണകാലത്തെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളെയും നിയമനിർമാണത്തെയും സ്വാധീനിക്കും. ജനപ്രതിനിധിസഭ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിയും. സർക്കാർ ചെലവുകൾക്കും ഫണ്ടുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനുമുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലും ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടാകും. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിനുള്ള ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ ചെലവുകൾ ഇതിൽപ്പെടും.
സെനറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണം ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ ജഡ്ജിമാരുടെയും മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങളുടെയും നിയമനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിലും അവർക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ടാകും. എന്നാൽ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സെനറ്റ് നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നിയമനങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്ക് സ്വാധീനം തുടരാനാകും.
തന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആദ്യ 20 മാസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലായിരിക്കും ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. താൻതന്നെ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്നതുപോലെ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ട്രംപ് ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ സെനറ്റിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ട്രംപ് വിജയിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പല സെനറ്റ് സീറ്റുകളിലേക്കും മത്സരം നടക്കുന്നത്. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ട്രംപിന് ഇരട്ടയക്ക ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ ജനപ്രതിനിധിസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായാലും സെനറ്റിൽ നിയന്ത്രണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല.
അമേരിക്കൻ സമയം വൈകീട്ട് ആറിന് ആദ്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കും. അലാസ്കയിലെ റാങ്ക്ഡ് ചോയ്സ് വോട്ടെണ്ണലും കാലിഫോർണിയയിലെ വോട്ടെണ്ണൽ നടപടികളും കാരണം ചില മത്സരങ്ങളുടെ ഫലം പുറത്തുവരാൻ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തേക്കും.