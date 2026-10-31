'ലക്ഷ്യം നേടും, യുദ്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകില്ല'; ട്രംപിന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കി ജെ.ഡി വാൻസ്

'ലക്ഷ്യം നേടും, യുദ്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകില്ല'; ട്രംപിന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കി ജെ.ഡി വാൻസ്text_fields
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനെതിരെയുള്ള സൈനിക നടപടികൾ ഒരിക്കലും അവസാനമില്ലാത്ത ഒരു യുദ്ധമായി മാറാൻ യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി വാൻസ്. ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങളെയും ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിലപാടുകളെയും കുറിച്ച് വാൻസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിച്ച ശേഷം മറ്റ് സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അമേരിക്ക ശ്രദ്ധ തിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നുറപ്പിച്ചു പറയാം, ഇതൊരു അവസാനമില്ലാത്ത യുദ്ധമായി മാറുമോ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രംപ് ഒരിക്കലും അതിന് അനുവദിക്കില്ല,' വാൻസ് വ്യക്തമാക്കി.
'സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും': നയം വ്യക്തമാക്കി വാൻസ്
മുൻകാലങ്ങളിലെ തെറ്റായ വിദേശ സൈനിക ഇടപെടലുകളെ വിമർശിക്കുന്നതും, ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ സൈന്യത്തെ പൂർണമായി മാറ്റിനിർത്തുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടെന്ന് ജെ.ഡി വാൻസ് വിശദീകരിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണമായി നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ട്രംപിന്റെ മുൻഗണന. അത് പൂർത്തിയായാൽ രാജ്യം നേരിടുന്ന മറ്റ് ആഭ്യന്തര-വിദേശ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഭരണകൂടം ശ്രദ്ധ മാറ്റും. മുൻ ഭരണകൂടങ്ങൾ നടത്തിയ അനാവശ്യ വിദേശ യുദ്ധങ്ങളെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കായി അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥമെന്നും വാൻസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാൻ ആക്രമണവും ചർച്ചകളുടെ സ്തംഭനാവസ്ഥയും
ഫെബ്രുവരി 28-ന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും ഇസ്രായേലും ഇറാനെതിരെ സംയുക്തമായി നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തോടെയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിലവിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്. ഇതിന് മറുപടിയായി ഇസ്രായേലിനും വിവിധ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അമേരിക്കൻ താവളങ്ങൾക്കും നേരെ ടെഹ്റാൻ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ജൂണിൽ യു.എസും ഇറാനും തമ്മിൽ ഒരു ചട്ടക്കൂട് കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, ആഗോള ഊർജ-ചരക്ക് നീക്കത്തിന്റെ നിർണായക പാതയായ ഹുർമുസ് കടലിടുക്കിലെ നാവിക സുരക്ഷയും സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭിന്നതകളെ തുടർന്ന് ചർച്ചകൾ പിന്നീട് അലസിപ്പിരിയുകയായിരുന്നു.
ചർച്ചകൾ നിലച്ചതിനെ തുടർന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷ സാധ്യത പുകയുന്നതിനിടയിലാണ് യുദ്ധം നീണ്ടുപോകില്ലെന്ന ഉറപ്പുമായി യു.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.