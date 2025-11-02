Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:36 PM IST

    ചൈനക്കെതിരെ ആസിയാൻ കരുത്തോടെ നിൽക്കണമെന്ന് യു.എസ്

    Pete Hegseth
    ക്വാ​ലാ​ലം​പു​ർ: ദ​ക്ഷി​ണ ചൈ​ന ക​ട​ലി​ൽ ചൈ​ന തു​ട​രു​ന്ന വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ചെ​റു​ക്കാ​ൻ ആ​സി​യാ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ് പ്ര​തി​രോ​ധ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പീ​റ്റ് ഹെ​ഗ്സേ​ത്ത്. ക​ട​ലി​ൽ ജ​ല​പീ​ര​ങ്കി പ്ര​യോ​ഗി​ച്ചും ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടി​പ്പി​ച്ചും ചൈ​ന പ്ര​കോ​പ​നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും യു.​എ​സി​ന് സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​സി​യാ​ൻ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹെ​ഗ്സേ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘നാം ​സ​മാ​ധാ​ന​മാ​ണ് കൊ​തി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ർ​ഷം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ചൈ​ന നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ലോ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​മേ​ലോ ആ​ധി​പ​ത്യം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് നാം ​ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം’’- അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ദ​ക്ഷി​ണ ചൈ​ന ക​ട​ലി​നെ ചൊ​ല്ലി ഏ​റെ​യാ​യി സം​ഘ​ർ​ഷം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. മേ​ഖ​ല മൊ​ത്ത​മാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന് ചൈ​ന പ​റ​യു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ആ​സി​യാ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ്, വി​യ​റ്റ്നാം, മ​ലേ​ഷ്യ, ബ്രൂ​ണെ എ​ന്നി​വ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന യു.​എ​സ് സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​യാ​യ ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സു​മാ​യി ഇ​തി​നെ​ചൊ​ല്ലി നി​ര​ന്ത​രം സം​ഘ​ർ​ഷം പ​തി​വാ​ണ്. ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് ചൈ​ന​​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യി നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ദ​ക്ഷി​ണ പൂ​ർ​വേ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ആ​സി​യാ​ൻ മ​ധ്യ​നി​ല​പാ​ടും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    അ​തി​നി​ടെ, മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ് ചൈ​ന- യു.​എ​സ് ബ​ന്ധം ഇ​ത്ര​മേ​ൽ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ ഘ​ട്ടം വേ​റെ​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള സൈ​നി​ക ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യും യു.​എ​സ് പ്ര​തി​രോ​ധ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​റ​ഞ്ഞ​ത് കൗ​തു​ക​മാ​യി.

    TAGS:USASEANChina
