ഇസ്രായേലിലേക്ക് കൂടുതൽ സൈനികരെയും യുദ്ധവിമാനങ്ങളെയും വിന്യസിക്കാൻ അമേരിക്കtext_fields
തെൽ അവീവ്/വാഷിങ്ടൺ: മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മേഖലയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇസ്രായേലിലേക്ക് കൂടുതൽ സൈനികരെയും യുദ്ധവിമാനങ്ങളെയും വിന്യസിക്കാൻ അമേരിക്ക തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇസ്രായേലി മാധ്യമമായ ‘വല്ല’ ആണ് ഈ സുപ്രധാന വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നിലവിൽ ഏകദേശം 3,000 അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇസ്രായേലിലുടനീളം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യോമ പ്രതിരോധ മിസൈൽ ബാറ്ററികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, ഫ്ലൈറ്റ് ഓപറേഷനുകൾ നടത്തുക, ലോജിസ്റ്റിക് പിന്തുണ നൽകുക, സൈനിക ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക എന്നിവയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ചുമതലകൾ.
സമീപ ആഴ്ചകളിൽ പതിവ് യൂനിറ്റ് റൊട്ടേഷനുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിലെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഉടൻ തന്നെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറാനിൽനിന്നുള്ള പുതിയ ബാലസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണ സാധ്യത മുൻനിർത്തി, തിരിച്ചടി നൽകാനുള്ള നടപടികൾ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേനയും യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡും സംയുക്തമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇസ്രായേലിലെയും അമേരിക്കയിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പ്രാദേശിക എതിരാളികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഒരു മുതിർന്ന ഇസ്രായേലി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. തുറന്ന സംഘർഷത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ പ്രാദേശിക സന്തുലിതാവസ്ഥ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ, ‘ഈ തവണ ഇസ്രായേലിന്റെ മറുപടി വളരെ ശക്തമായിരിക്കും’ എന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കൂടാതെ, യമനിലെ ഹൂതി മുന്നേറ്റങ്ങളും ഹുർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തത്തെയും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെയും കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിലയിരുത്തുന്നു.
അതിനിടെ ബ്രിട്ടനിലെ ആർ.എ.എഫ് ഫെയർഫോർഡ് വ്യോമത്താവളത്തിൽനിന്ന് തങ്ങളുടെ ബി-1 ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി യു.എസ് പിൻവലിച്ചു. സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ മുൻനിർത്തിയാണ് നടപടിയെന്ന് പെന്റഗൺ വ്യക്തമാക്കി. താവളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡസനോളം ബി-1 ബോംബർ വിമാനങ്ങളാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പൂർണമായി തിരികെ കൊണ്ടുപോയത്.
വ്യോമത്താവളത്തിന് സമീപം സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന സംശയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ അഞ്ച് പേരെയും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ്-ഇറാനിയൻ പൗരനെയും യു.കെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഭീകരവാദ അറസ്റ്റുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് വിമാനങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള അടിയന്തര തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ഇറാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് പങ്കുണ്ടെന്ന സംശയത്തെത്തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇറാൻ ഈ ആരോപണം ശക്തമായി നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏഴ് മാസത്തോളമായി തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിനിടയിൽ അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനക്ക് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച താവളമാണ് ഫെയർഫോർഡ്. ഇറാനെതിരായ നിലവിലെ യുദ്ധത്തിൽ യു.എസിനൊപ്പം നേരിട്ട് ചേരുന്നതിൽ ബ്രിട്ടൻ തുടക്കത്തിൽ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മാർച്ചിൽ ഫെയർഫോർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക താവളങ്ങൾ ‘പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി’ ഉപയോഗിക്കാൻ യു.എസിന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.
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