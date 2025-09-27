Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    27 Sept 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    27 Sept 2025 11:13 AM IST

    'ഫലസ്തീൻ അനുകൂലികളുടെ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു'; കൊളംബിയൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ വിസ റദ്ദാക്കുമെന്ന് യു.എസ്

    Gustavo Petro]
    ഗുസ്താവ് പെട്രോ

    വാഷിങ്ടൺ: കൊളംബിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഗുസ്താവോ പെട്രോയുടെ വിസ റദ്ദാക്കുമെന്ന് യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ന്യൂയോർക്കിലെ യു.എൻ ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിലെ പ്രതിഷേധക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചതിലാ് യു.എസിന്റെ നടപടി. ന്യൂയോർക്കിലെ പ്രസംഗത്തിനിടെ പട്ടാളക്കാരോട് ഉത്തരവുകൾ അനുസരിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവെന്നാണ് യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആരോപിക്കുന്നത്.

    എന്നാൽ, എന്ത് തരം കുറ്റകൃത്യമാണ് പെട്രോ ചെയ്തതെന്ന് യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു.എൻ ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിലെ ഫലസ്തീൻ പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിചേർന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം ഫലസ്തീൻ വിമോചനത്തിനായി യു.എൻ സൈന്യത്തെ രൂപീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു.

    എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ സൈന്യത്തിലേക്ക് ആളുകളെ സംഭാവന ചെയ്യണം. യു.എസിന്റേതിനേക്കാളും വലിയ സൈന്യമായിരിക്കും അത്. മനുഷ്യത്വത്തിന് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടരുതെന്ന് അദ്ദേഹം യു.എസ് സൈനികരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൊളംബിയൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ വിസ റദ്ദാക്കുമെന്ന് യു.എസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യമിൻ നെതന്യാഹു സംസാരിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി യു.എൻ ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറിയത്. നെതന്യാഹു പ്രസംഗിക്കാൻ എത്തുന്നത് മുമ്പ് ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ യു.എൻ പൊതുസഭയുടെ ഹാളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു.

    ‘ഹ​മാ​സി​നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​രും’; സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് നെ​ത​ന്യാ​ഹു

    യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ്: ഗ​സ്സ​യി​ലെ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഹ​മാ​സി​നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ബി​ന്യ​മി​ൻ നെ​ത​ന്യാ​ഹു. യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു നെ​ത​ന്യാ​ഹു.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് വം​ശ​ഹ​ത്യ​യാ​ണെ​ന്ന ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ​യും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ള്ളി. അ​ത് തെ​റ്റാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ നെ​ത​ന്യാ​ഹു, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് സ്വ​യം പ്ര​തി​രോ​ധം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​മെ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ത​ള്ളി. ‘ജ​റൂ​സ​ല​മി​ന് ഒ​രു മൈ​ൽ അ​ക​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11നു​ശേ​ഷം ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ അ​ൽ​ഖാ​ഇ​ദ​ക്ക് ഇ​ടം​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തു ​പോ​ലെ​യാ​ണ്’ -​അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തു കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന യു.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു ​നി​ന്ന് കൈ​യ​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ​യെയും 12 ദി​വ​സം നീ​ണ്ട ഇ​റാ​ൻ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​യും നെ​ത​ന്യാ​ഹു ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടി​നെ​തി​രെ നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സം​സാ​രി​ച്ചു​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ ഊ​ഴം.

    നി​ര​വ​ധി അ​റ​ബ്, മു​സ്‍ലിം, ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചി​ല യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ നെ​ത​ന്യാ​ഹു​വി​ന്റെ പ്ര​സം​ഗം ബ​ഹി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​സ​ഭ​യെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത നി​ര​വ​ധി ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഗ​സ്സ ആ​ക്ര​മ​ണം നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഇ​​​സ്രാ​യേ​ലി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം വി​സ നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ബ്ബാ​സ് വി​ഡി​യോ വ​ഴി​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത​ത്.

    Girl in a jacket

