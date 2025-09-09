Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 11:15 PM IST

    യു.എസ് തീരുവ സംയുക്തമായി മറികടക്കണം- ചൈനീസ് അംബാസഡർ

    സൂ ​ഫെ​യ്‌​ഹോ​ങ്

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ചു​മ​ത്തി​യ 50 ശ​ത​മാ​നം തീ​രു​വ​യെ​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യും ചൈ​ന​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ചൈ​നീ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സൂ ​ഫെ​യ്‌​ഹോ​ങ്. അ​ന്യാ​യ​വും യു​ക്തി​യി​ല്ലാ​ത്ത​തു​മാ​യ തീ​രു​വ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​തി​നെ ചൈ​ന ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ​യും ചൈ​ന​യും ഭീ​ക​ര​ത​യു​ടെ ഇ​ര​ക​ളാ​ണെ​ന്നും വെ​ല്ലു​വി​ളി​യെ നേ​രി​ടാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ചൈ​ന ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും സൂ ​അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​പ്പാ​നെ​തി​രാ​യ ചൈ​ന​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ 80ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ചൈ​നീ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    ഒ​രു​ത​രം ആ​യു​ധ​മാ​യി തീ​രു​വ​യെ യു.​എ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യും ചൈ​ന​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണം. ന​മു​ക്ക് 2.8 ബി​ല്യ​ൺ ജ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ലി​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യും വി​പ​ണി​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നി​ക​ളാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. ഇ​രു സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും പ​ര​സ്പ​ര പൂ​ര​ക​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും ചൈ​ന​യും സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ത്തെ മൂ​ന്നാം ക​ക്ഷി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പാ​കി​സ്താ​നെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച് സൂ ​കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

