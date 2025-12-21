Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    Posted On
    21 Dec 2025 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 11:15 PM IST

    വീണ്ടും വെനിസ്വേല എണ്ണക്കപ്പൽ തടഞ്ഞ് യു.എസ്

    വീണ്ടും വെനിസ്വേല എണ്ണക്കപ്പൽ തടഞ്ഞ് യു.എസ്
    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​തും വെ​നി​സ്വേ​ല എ​ണ്ണ​ക്ക​പ്പ​ൽ യു.​എ​സ് ത​ട​ഞ്ഞു. വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലേ​ക്ക് വ​രി​ക​യും അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ല്ലാ വി​ല​ക്കു​ള്ള എ​ണ്ണ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളും ത​ട​യു​മെ​ന്ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ​ട്രം​പി​ന്റെ പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ നീ​ക്കം.

    വി​ല​ക്കു​ള്ള എ​ണ്ണ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ മ​റ​വി​ൽ വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ മ​ദൂ​റോ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യാ​ണ് യു.​എ​സ് ആ​രോ​പ​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ദൂ​റോ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ മ​റി​ച്ചി​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് യു.​എ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് വെ​നി​സ്വേ​ല ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

