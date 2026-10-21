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    യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി റിലയൻസ് എണ്ണശുദ്ധീകരണശാല സന്ദർശിച്ചു

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    ഗൗ​തം അ​ദാ​നി, ടാ​റ്റ എ​ൻ. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി റിലയൻസ് എണ്ണശുദ്ധീകരണശാല സന്ദർശിച്ചു
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    ജാം​ന​ഗ​ർ: യു.​എ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​കോ റൂ​ബി​യോ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ ജാം​ന​ഗ​റി​ലു​ള്ള റി​ല​യ​ൻ​സി​ന്റെ ഭീ​മ​ൻ എ​ണ്ണ​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. പ്ര​തി​ദി​നം ഏ​ക​ദേ​ശം 14 ല​ക്ഷം ബാ​ര​ൽ സം​സ്ക​ര​ണ ശേ​ഷി​യു​ള്ള എ​ണ്ണ​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. ആ​ന​ന്ദ് അം​ബാ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ റി​ല​യ​ൻ​സ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സും റി​ല​യ​ൻ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നും ആ​രം​ഭി​ച്ച വ​ൻ​താ​ര എ​ന്ന വ​ന്യ​ജീ​വി ര​ക്ഷാ, ചി​കി​ത്സാ, പു​ന​ര​ധി​വാ​സ സം​രം​ഭം, ധീ​രു​ഭാ​യ് അം​ബാ​നി ഗ്രീ​ൻ എ​ന​ർ​ജി ഗി​ഗാ കോം​പ്ല​ക്സ് എ​ന്നി​വ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും.

    ഊ​ർ​ജം, വ്യാ​പാ​രം, നി​ക്ഷേ​പം, പ്ര​തി​രോ​ധം, സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ റൂ​ബി​യോ, ഇ​ന്ത്യ എ​ണ്ണ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ രം​ഗ​ത്തെ സൂ​പ്പ​ർ പ​വ​റാ​ണെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ അ​സം​സ്കൃ​ത എ​ണ്ണ റി​ല​യ​ൻ​സി​ന്റെ പ്ലാ​ന്റി​ൽ ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. യു.​എ​സി​ലെ ടെ​ക്‌​സ​സി​ലു​ള്ള ബ്രൗ​ൺ​സ്വി​ല്ലി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ റി​ഫൈ​ന​റി പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ റി​ല​യ​ൻ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന വ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ചാ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്.

    ജാം​ന​ഗ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് മു​മ്പാ​യി മാ​ർ​കോ റൂ​ബി​യോ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ്യ​വ​സാ​യി ഗൗ​തം അ​ദാ​നി, ടാ​റ്റ സ​ൺ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി മും​ബൈ​യി​ൽ വെ​വ്വേ​റെ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

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    News Summary - US Secretary of State visits Reliance Oil Refinery
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