Madhyamam
    World
    8 Oct 2025 10:55 PM IST
    8 Oct 2025 10:55 PM IST

    ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങലിൽ ​വൈവിധ്യവത്കരണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് യു.എസ്

    Jamieson Greer
    ജെ​മി​യേ​സ​ൺ ഗ്രീ​ർ

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: റ​ഷ്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ്പ​ദ്‍വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ അ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ ​വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്നും യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര പ്ര​തി​നി​ധി ​ജെ​മി​യേ​സ​ൺ ഗ്രീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി ഈ ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ത​ന്ത്ര തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ളും. ഒ​രു രാ​ജ്യം ആ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​മൊ​ന്നും വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ‘ദ ​ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ക്ല​ബ് ഓ​ഫ് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്’ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് എ​ല്ലാ​കാ​ല​ത്തും റ​ഷ്യ​യു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​ർ അ​ത്ര​യ​ധി​കം എ​ണ്ണ എ​ല്ലാ സ​മ​യ​ത്തും വാ​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​മൂ​ന്നു കൊ​ല്ല​മാ​യി എ​ണ്ണ വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ന്തം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച് വി​ൽ​ക്കാ​നും ഇ​ന്ത്യ വാ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്-​ഗ്രീ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

