Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightവെനിസ്വേലയിലെ നാല്...
    World
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 10:36 PM IST

    വെനിസ്വേലയിലെ നാല് എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് യു.എസ് ഉപരോധം

    text_fields
    bookmark_border
    US ban
    cancel
    Listen to this Article

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: വെ​നി​സ്വേ​ല​ക്കെ​തി​രെ കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി വീ​ണ്ടും അ​മേ​രി​ക്ക. വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ എ​ണ്ണ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന നാ​ലു ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ ഉ​പ​രോ​ധം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക്കോ​ളാ​സ് മ​ദു​റോ​യു​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ഷാ​ഡോ ഫ്ലീ​റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മെ​ന്ന് യു.​എ​സ് ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന നാ​ല് ഓ​യി​ൽ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മ​ദു​റോ​ക്കെ​തി​രെ ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മ്മ​ർ​ദ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ര​ണ്ട് എ​ണ്ണ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ യു.​എ​സ് സേ​ന പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും മ​റ്റൊ​രു ടാ​ങ്ക​ർ പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലു​മാ​ണ്. ക​രീ​ബി​യ​ൻ ക​ട​ലി​ലും കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ​സ​ഫി​ക് സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് ആ​രോ​പി​ച്ച് ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഇ​തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ​മു​ത​ൽ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണ പ​ര​മ്പ​ര​ക​ളി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 110 ആ​യി. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് വെ​നി​സ്വേ​ല​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച സി.​ഐ.​എ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:venezuelaus banoil companiesLatest News
    News Summary - US sanctions four Venezuelan oil companies
    Similar News
    Next Story
    X