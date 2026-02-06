യു.എസ്-റഷ്യ സൈനികതല ചർച്ച പുനരാരംഭിക്കും

യു.എസ്-റഷ്യ സൈനികതല ചർച്ച പുനരാരംഭിക്കുംtext_fields
കിയവ്: നാല് വർഷത്തിനുശേഷം യു.എസ്-റഷ്യ സൈനികതല ചർച്ച പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനം. അബൂദബിയിൽ നടന്ന റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ ചർച്ചയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ സൈനിക ചർച്ചക്ക് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്.
2021ലാണ് അവസാനമായി സൈനിക ചർച്ച നടന്നത്. 2022ൽ റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തോടെ ചർച്ചയിൽനിന്ന് യു.എസ് പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു. റഷ്യ-യു.എസ് ആണവായുധ നിർവ്യാപന കരാറിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞദിവസം അവസാനിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ യു.എൻ അടക്കമുള്ള സംഘടനകളും ലോക രാജ്യങ്ങളും പ്രകടിപ്പിച്ച ആശങ്കക്ക് അയവ് വരുത്തുന്നതാണ് പുതിയ തീരുമാനം.
അതിനിടെ, റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തടവിലാക്കിയ സൈനികരെ പരസ്പരം കൈമാറി. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും 160 വീതം സൈനികരെയാണ് മോചിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം, ചർച്ച പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും യുക്രയ്നിൽ റഷ്യൻ ആക്രമണം തുടരുന്നുണ്ട്.
