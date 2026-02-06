Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightWorldchevron_rightയു.എസ്-റഷ്യ സൈനികതല...
    World
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 10:30 PM IST

    യു.എസ്-റഷ്യ സൈനികതല ചർച്ച പുനരാരംഭിക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    US-Russia military-level talks to resume
    cancel
    Listen to this Article

    കിയവ്: നാല് വർഷത്തിനുശേഷം യു.എസ്-റഷ്യ സൈനികതല ചർച്ച പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനം. അബൂദബിയിൽ നടന്ന റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ ചർച്ചയിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ സൈനിക ചർച്ചക്ക് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്.

    2021ലാണ് അവസാനമായി സൈനിക ചർച്ച നടന്നത്. 2022ൽ റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തോടെ ചർച്ചയിൽനിന്ന് യു.എസ് പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു. റഷ്യ-യു.എസ് ആണവായുധ നിർവ്യാപന കരാറിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞദിവസം അവസാനിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ യു.എൻ അടക്കമുള്ള സംഘടനകളും ലോക രാജ്യങ്ങളും പ്രകടിപ്പിച്ച ആശങ്കക്ക് അയവ് വരുത്തുന്നതാണ് പുതിയ തീരുമാനം.

    അതിനിടെ, റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തടവിലാക്കിയ സൈനികരെ പരസ്പരം കൈമാറി. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും 160 വീതം സൈനികരെയാണ് മോചിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം, ചർച്ച പുരോഗമിക്കുമ്പോഴും യുക്രയ്നിൽ റഷ്യൻ ആക്രമണം തുടരുന്നുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:militaryus-russiaDonald Trumpputin
    News Summary - US-Russia military-level talks to resume
    Similar News
    Next Story
    X