    date_range 27 Sept 2025 10:11 PM IST
    date_range 27 Sept 2025 10:11 PM IST

    ഫലസ്തീൻ അനുകൂല പ്രസംഗം: കൊളംബിയൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ വിസ റദ്ദാക്കി യു.എസ്

    പെ​ട്രോ

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: യു.​എ​സി​ലെ​ത്തി​യ കൊ​ളം​ബി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗു​സ്താ​വോ പെ​ട്രോ യു.​എ​ന്നി​ലും ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​നു​കൂ​ല മാ​ർ​ച്ചി​ലും ന​ട​ത്തി​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വി​സ റ​ദ്ദാ​ക്കി.

    ‘ന്യൂ​യോ​ർ​ക് തെ​രു​വി​ൽ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു​നി​ന്ന് യു.​എ​സ് സൈ​നി​ക​രോ​ട് ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് അ​ക്ര​മം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത’​തി​നാ​ണ് വി​സ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് സ്റ്റേ​റ്റ് വ​കു​പ്പ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നാ​യി എ​ത്തി​യ പെ​ട്രോ ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​രീ​ബി​യ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കു നേ​രെ യു.​എ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ക്രി​മി​ന​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ വ​ലി​യ ഒ​രു സേ​ന​ക്കാ​യി ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ളു​ക​ളെ അ​യ​ക്കാ​ൻ സ്പാ​നി​ഷ് ഭാ​ഷ​യി​ൽ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ഡി​യോ​യും സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പെ​ട്രോ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. സ​മ്മേ​ള​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് പെ​ട്രോ ബൊ​ഗോ​ട്ട​യി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു യു.​എ​സ് ന​ട​പ​ടി.

