വിദേശികൾക്ക് പുതിയ ജോലി കണ്ടെത്താൻ സാവകാശം പിൻവലിക്കുമോ? യു.എസിൽ വിസാമാനദണ്ഡങ്ങൾ പുനപ്പരിശോധിക്കുന്നു

വിദേശികൾക്ക് പുതിയ ജോലി കണ്ടെത്താൻ സാവകാശം പിൻവലിക്കുമോ? യു.എസിൽ വിസാമാനദണ്ഡങ്ങൾ പുനപ്പരിശോധിക്കുന്നുtext_fields
വാഷിങ്ടൺ: വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പുതിയ ജോലി കണ്ടെത്താൻ അനുവദിച്ച 60 ദിവസത്തെ സാവകാശം എടുത്തുകളയാനുള്ള നിർദേശം യു.എസ് പരിശോധിക്കുന്നു. നിർദേശം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയാൽ വിദേശികൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ രാജ്യം വിടാൻ നിർബന്ധിതരാകേണ്ടി വരും. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നടക്കമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിർദേശം. യു.എസിലെ വിദേശ തൊഴിലാളികളിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നതിനാൽ തീരുമാനം ഇന്ത്യയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പുതിയ നിർദ്ദേശം നിലവിൽ ഫെഡറൽ ഓഫീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
ഇതിന് അംഗീകാരമാകുകയാണെങ്കിൽ, വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കും അവരുടെ താമസ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജോലി നഷ്ടമായാൽ അവർക്ക് നൽകുന്ന 60 ദിവസത്തെ ഗ്രേസ് പിരീഡ് നഷ്ടപ്പെടും. കുടിയേറ്റക്കാരല്ലാത്ത ചില പ്രധാന വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കും അവരുടെ താമസ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ജോലി അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് നൽകുന്ന 60 ദിവസത്തെ ഗ്രേസ് പിരീഡ് നിർദ്ദിഷ്ട നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതാക്കും. ഈ നിയമം ഇ-1 (E-1), ഇ-2 (E-2), ഇ-3 (E-3), എച്ച്-1ബി (H-1B), എച്ച്-1ബി1 (H-1B1), എൽ-1 (L-1), ഒ-1 (O-1), ടി.എൻ (TN) എന്നീ നോൺ-ഇമ്മിഗ്രന്റ് വിസ ഹോൾഡർമാർക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കും ബാധകമായിരിക്കും.
എന്നാൽ ഇതുസംബന്ധിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്കും അവരുടെ ആശ്രിതർക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പുതിയ തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ച് 60 ദിവസം യു.എസിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനായി ഈ നിയമം 2017-ലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഗ്രേസ് പിരീഡ് വെട്ടിച്ചുരുക്കാനോ നിരസിക്കാനോ ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വിവേചനാധികാരമുണ്ടെങ്കിലും, അത് വളരെ അപൂർപ്പമായേ ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്ന് ഇമിഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടന്റുകൾ പറഞ്ഞു. നോൺ-ഇമ്മിഗ്രന്റ് തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ തൊഴിൽ മാറാൻ നിലവിലെ ഗ്രേസ് പിരീഡ് സഹായിച്ചിരുന്നു.60 ദിവസത്തെ ഗ്രേസ് പിരീഡ് എടുത്തുകളഞ്ഞാൽ, തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിദേശ പൗരന്മാരും അവരുടെ ആശ്രിതരും യു.എസിൽ നിന്ന് ഉടൻ മടങ്ങേണ്ടി വരും. യു.എസിലെ ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കൻ ജനസംഖ്യ 5.2 ദശലക്ഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എച്ച്-1ബി തൊഴിൽ വിസകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു; 2024 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വിജയകരമായ അപേക്ഷകരിൽ 71 ശതമാനവും അവരാണ്.
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