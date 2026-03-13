Begin typing your search above and press return to search.
    World
    Posted On
    date_range 13 March 2026 12:46 PM IST
    Updated On
    date_range 13 March 2026 1:44 PM IST

    ‘ആ അമേരിക്കൻ വിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടത് ഞങ്ങൾ’ -ഇറാൻ അനുകൂല സായുധ സംഘം

    ‘ആ അമേരിക്കൻ വിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടത് ഞങ്ങൾ’ -ഇറാൻ അനുകൂല സായുധ സംഘം
    ബാഗ്ദാദ്: അമേരിക്കൻ യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തുവെച്ച് ഇന്ധനം നിറച്ചുനൽകുന്ന വ്യോമസേന വിമാനം തകർത്തതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ഇറാഖി​ലെ ഇറാൻ അനുകൂല സായുധ സംഘം. വ്യാഴാഴ്ച തങ്ങൾ നടത്തിയ വ്യോമപ്രതിരോധ നീക്കത്തിലാണ് യു.എസിന്റെ ബോയിങ് കെ.സി 135 സ്ട്രാറ്റോടാങ്കർ തകർത്തതെന്ന് ഇറാഖിലെ ഇസ്‍ലാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയിച്ചു. ‘നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെയും വ്യോമാതിർത്തിയെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായാണ് വിമാനം തകർത്തതെ’ന്ന് ഇസ്‍ലാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആറ് വ്യോമസേനാംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇവർ അവകാശ​​പ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിലോ സൗഹൃദ വെടിവെപ്പിലോ അല്ല വിമാനം തകർന്നതെന്നാണ് അമേരിക്കൻ സൈനിക കേ​ന്ദ്രമായ സെന്റ്കോമിന്റെ അവകാശവാദം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് തകർന്നതെന്ന് ഇവർ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണത്തിലാണെന്ന് സെൻന്റ്കോം പറഞ്ഞു.

    സംഭവ സമയത്ത് ബോയിംഗ് കെ.സി 135 സ്ട്രാറ്റോടാങ്കർ വിമാനവും ഇതിൽനിന്ന് ഇന്ധനം നിറക്കാ​നെത്തിയ മറ്റൊരു വിമാനവുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വിമാനം ഇസ്രായേലിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സൈനിക വിമാനങ്ങൾക്കും കരയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വായുവിൽ വെച്ച് ഇന്ധനം നിറക്കാനാണ് സ്ട്രാറ്റോടാങ്കർ വിമാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

    TAGS:US Flight CrashUS Iran WarIsrael Iran WarUS Israel Iran War
    News Summary - US refuelling aircraft crashes in Iraq as Iran-backed militia claims responsibility
