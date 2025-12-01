Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Dec 2025 11:07 PM IST
    date_range 1 Dec 2025 11:07 PM IST

    യു.എസ് സമാധാന പദ്ധതി: സെലൻസ്കി-മാക്രോൺ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

    യു.എസ് സമാധാന പദ്ധതി: സെലൻസ്കി-മാക്രോൺ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
    പാ​രി​സ്: റ​ഷ്യ -യു​ക്രെ​യ്ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വൊ​ളോ​ദി​മി​ർ സെ​ല​ൻ​സ്കി​യും ഫ്ര​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​മ്മാ​നു​വ​ൽ മാ​ക്രോ​ണും പാ​രി​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ എ​ലി​സി കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഫ്ലോ​റി​ഡ​യി​ൽ യു​ക്രെ​യ്ൻ-​യു.​എ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു സെ​ല​ൻ​സ്കി​യു​ടെ പാ​രി​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. റ​ഷ്യ- യു​ക്രെ​യ്ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ​സ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ നി​ർ​ദി​ഷ്ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച. റ​ഷ്യ​യു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​മു​ഖ്യ​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. യു.​എ​സ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴും യു.​എ​സ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ചി​ല നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ന്യാ​യ​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഇ​രു നേ​താ​ക്ക​ളും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് സെ​ല​ൻ​സ്കി -മാ​ക്രോ​ൺ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മാ​ക്രോ​ണി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ൻ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി സ്റ്റീ​വ് വി​റ്റ്കോ​ഫു​മാ​യി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ക്രെം​ലി​ൻ വ​ക്താ​വ് ദി​മി​ത്രി പെ​സ്കോ​വ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Volodymyr Zelenskyy
