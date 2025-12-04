എച്ച് 1ബി, എച്ച്4 വിസ അപേക്ഷകർ സാമൂഹിക മാധ്യമ വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് യു.എസ്

എച്ച് 1ബി, എച്ച്4 വിസ അപേക്ഷകർ സാമൂഹിക മാധ്യമ വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് യു.എസ്text_fields
വാഷിങ്ടൺ: എച്ച് 1ബി വിസ അപേക്ഷകർക്കും അവരുടെ എച്ച് 4 ആശ്രിതർക്കും വേണ്ടിയുള്ള സ്ക്രീനിങ് വെറ്റിങ് നടപടികൾ വിപുലീകരിച്ച് യു.എസ് സർക്കാർ. ഇത്തരം വിസക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ സാമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പുതിയ നിർദേശം. ബുധനാഴ്ചയാണ് യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപാർട്മെന്റ് പുതിയ ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഡിസംബർ 15 മുതൽ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. നിലവിൽ വിദ്യാർഥികളും എക്സ്ചേഞ്ച് സന്ദർശകരും ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയരായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എച്ച് 1 ബി, എച്ച്4 വിസകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവരിലേക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പരിശോധനകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് എല്ലാ എച്ച്1ബി അപേക്ഷകരും അവരുടെ ആശ്രിതരും എഫ്.എം.ജെ നോൺ-ഇമിഗ്രന്റ് വിസക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവരും അവരുടെ സമൂഹ മാധ്യമ പ്രൊഫൈലുകൾ പരസ്യമാക്കണമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപാർട്ട്മെന്റ് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.
