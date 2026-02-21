Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 21 Feb 2026 10:14 PM IST
    date_range 21 Feb 2026 10:14 PM IST

    പസഫിക്കിൽ കപ്പലിൽ യു.എസ് ആക്രമണം; മൂന്നുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം
    ​വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ​സ​ഫി​ക് സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ചെ​റു​ക​പ്പ​ലി​ൽ ക​ന​ത്ത ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി യു.​എ​സ് സൈ​ന്യം. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ​സ​ഫി​ക്കി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ക​പ്പ​ലെ​ന്ന് യു.​എ​സ് സ​തേ​ൺ ക​മാ​ൻ​ഡ് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ പോ​സ്റ്റി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പോ​സ്റ്റി​ലെ വീ​ഡി​യോ​യി​ൽ ക​പ്പ​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ പൊ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​തും പി​ന്നീ​ട് തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്. ക​രീ​ബി​യ​ൻ ക​ട​ലി​ലും കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ​സ​ഫി​ക് സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​ദ്യം മു​ത​ൽ 43 യു.​എ​സ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 148 പേ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ലാ​റ്റി​ന​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സം​ഘ​വു​മാ​യി സാ​യു​ധ സം​ഘ​ട്ട​ന​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നാ​ണ് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ‘മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഭീ​ക​ര​രെ’ കൊ​ന്നു​വെ​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ത്തി​ന് ട്രം​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം കു​റ​ച്ച് തെ​ളി​വു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യെ വി​മ​ർ​ശ​ക​ർ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നാ​യി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന ഫെ​ന്റ​നൈ​ൽ മെ​ക്സി​കോ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര വ​ഴി യു.​എ​സി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു​മി​ല്ല. ചൈ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് മെ​ക്സി​കോ​യി​ൽ ഫെ​ന്റ​നൈ​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​പ്പ​ലാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ യു.​എ​സ് സൈ​ന്യം തു​ട​ർ​ന്നും ആ​ക്ര​മി​ച്ച് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി.

