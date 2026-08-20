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    Posted On
    date_range 20 Aug 2026 3:17 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2026 3:17 PM IST

    പത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം; അമേരിക്കൻ സൈനിക പത്രമായ 'സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈപ്സ്' പബ്ലിഷർ രാജി വെച്ചു

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    പത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം; അമേരിക്കൻ സൈനിക പത്രമായ സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈപ്സ് പബ്ലിഷർ രാജി വെച്ചു
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    വാഷിങ്ടൺ: യു.എസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വവുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന്, യു.എസ് സൈനിക പത്രമായ 'സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈപ്സിന്‍റെ ദീർഘകാല പബ്ലിഷർ മാക്സ് ഡി ലെഡറർ ജൂനിയർ രാജിവെച്ചു. മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ കടന്നുകയറ്റവും എഡിറ്റോറിയൽ നിയന്ത്രണ ശ്രമങ്ങളുമാണ് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള രാജിക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം. ചൊവ്വാഴ്ച ജീവനക്കാർക്ക് അയച്ച മെമ്മോയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

    പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ (പെന്റഗൺ) നിലവിലുള്ള ദിശയും മാധ്യമത്തിന്റെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം ഉണ്ടെന്ന് ലെഡറർ തന്റെ രാജിസന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. 1861ൽ സ്ഥാപിതമായ 'സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈപ്സ്' യു.എസ് സൈന്യത്തിനിടയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചരിത്രപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്.

    യു.എസ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ ഫണ്ടിങ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിവിധ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ എഡിറ്റോറിയൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പുലർത്താൻ ഈ പത്രം എക്കാലത്തും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം അധികാരത്തിൽ എത്തിയതോടെ ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുതുടങ്ങി.

    ട്രംപ് ഭരണകൂടവും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്തും പത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇറാനെതിരെയുള്ള യു.എസ് സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായ 'യു.എസ്.എസ് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ' വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിലെ മോശം സാഹചര്യങ്ങളെയും സൈനികരുടെ കുറഞ്ഞ മനോവീര്യത്തെയും കുറിച്ച് 'സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈപ്സ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

    പത്രത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുൻഗണനകളുമായി യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പുതിയ തീരുമാനമെന്ന് പെന്റഗൺ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ സ്വാതന്ത്ര്യം രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഒംഡ്സ്മാൻ ജാക്വലിൻ സ്മിത്തിനെ പെന്റഗൺ പുറത്താക്കി.

    കോൺഗ്രസ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയെ പുറത്താക്കുന്നത് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള നഗ്നമായ കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് വ്യാപകമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ വകുപ്പിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കുള്ള പ്രവേശനം പെന്റഗൺ സാരമായി വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ കോടതികളിൽ ഉൾപ്പെടെ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്.

    സൈന്യത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് 'ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ' (DEI) നയങ്ങൾക്കെതിരെയും പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ഇറാനെതിരെയുള്ള യു.എസ്-ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം അമേരിക്കയിൽ വലിയ ജനരോഷത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സൈനിക മാധ്യമത്തിന് മേലുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഈ ഇടപെടലുകൾ വലിയ വിവാദമായിരിക്കുന്നത്.

    ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ട്രംപ് കടുത്ത അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സൈന്യത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ രാജ്യത്തിന്റെ പരാജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നു. പത്രം അനാവശ്യമായ ശ്രദ്ധ തിരിക്കലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയുടെ ആരോപണം.

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    TAGS:pentagonresignsus militaryDonald Trump
    News Summary - US military Publisher of newspaper resigns over differences with government
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