മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ചുവപ്പ് കോട്ടയിൽ വിള്ളൽ; ടെക്സസിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കി ഡെമോക്രറ്റിക് മുന്നേറ്റം

മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ചുവപ്പ് കോട്ടയിൽ വിള്ളൽ; ടെക്സസിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കി ഡെമോക്രറ്റിക് മുന്നേറ്റംtext_fields
ഹ്യൂസ്റ്റൺ: കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി (1994 മുതൽ) റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ തകർക്കാനാവാത്ത രാഷ്ട്രീയ കോട്ടയായിരുന്ന ടെക്സസിൽ അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റവുമായി ഡെമോക്രാറ്റുകൾ. യു.എസ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ, പരമ്പരാഗതമായി ഉറച്ച 'റെഡ് സ്റ്റേറ്റ്' ആയി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ടെക്സസിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനം ദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഭൂകമ്പത്തിനാണ് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സെനറ്റ്, ഗവർണർ തുടങ്ങിയ പ്രധാന സ്റ്റേറ്റ് തല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പക്ഷത്തിന് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഡെമോക്രറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായി വിധിയെഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ടെക്സസ് ചായുന്ന പക്ഷത്തേക്ക് വാഷിംഗ്ടണിലെ അധികാര സമവാക്യങ്ങൾ നീങ്ങുമെന്നിരിക്കെ, യു.എസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെയും സെനറ്റിലെയും നിയന്ത്രണം ആർക്കെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ മാറ്റം അതിനിർണായകമാവും.
നഗരങ്ങളും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളും നൽകിയ വൻ തിരിച്ചടി
ടെക്സസിന്റെ പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ അതിവേഗ നഗരവൽക്കരണവും സബർബൻ മേഖലകളിലെ ജനസംഖ്യാ മാറ്റങ്ങളുമാണ്.
- മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ നീല വിപ്ലവം: ഹ്യൂസ്റ്റൺ, ഡാളസ്, ഓസ്റ്റിൻ, സാൻ അന്റോണിയോ തുടങ്ങിയ വൻ നഗരങ്ങളും അവയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളും പൂർണമായും ഡെമോക്രാറ്റിക് അനുകൂലമായി മാറി. സിലിക്കൺ വാലി ഉൾപ്പെടുന്ന കാലിഫോർണിയ, ന്യൂയോർക്ക് തുടങ്ങിയ ലിബറൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ജീവിതച്ചെലവും തൊഴിലവസരങ്ങളും തേടി വൻതോതിൽ കുടിയേറിയ ടെക് പ്രൊഫഷണലുകളും യുവതലമുറയുമാണ് നഗരമേഖലകളിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആധിപത്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചത്.
- മാറിമറിഞ്ഞ സബർബൻ വോട്ടുകൾ: ഒരുകാലത്ത് യാഥാസ്ഥിതിക റിപ്പബ്ലിക്കൻ പക്ഷത്തിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന നഗരപ്രാന്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമനപരമായ നിലപാടുകളുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളുടെ തട്ടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
വോട്ടർമാരുടെ മുഖം മാറി: ഹിസ്പാനിക്, യുവ വോട്ടർമാരുടെ പ്രവാഹം
ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ടെക്സസിലെ രാഷ്ട്രീയ അടിയൊഴുക്കുകളുടെ കാതൽ. ടെക്സസിലെ ജനസംഖ്യയിൽ ഹിസ്പാനിക്/ലാറ്റിനോ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വൻ വർദ്ധനവ് വോട്ടിംഗ് രീതികളെ കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ചു. ഒപ്പം ആഫ്രിക്കൻ-അമേരിക്കൻ, ഏഷ്യൻ വംശജരുടെ സ്വാധീനവും ഉയർന്നു. പുതുതലമുറ വോട്ടർമാർ ദേശീയവാദ-യാഥാസ്ഥിതിക മുദ്രാവാക്യങ്ങളേക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസം, മികച്ച ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, തൊഴിൽ, പരിസ്ഥിതി തുടങ്ങിയ ദൈനംദിന അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പിൽ മുൻഗണന നൽകിയത്.
എണ്ണപ്പാടങ്ങളും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും തമ്മിലുള്ള ബലാബലം
ടെക്സസിലെ പരമ്പരാഗത എണ്ണ-വാതക മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളും വിസ്തൃതമായ ഗ്രാമീണ മേഖലകളും ഇപ്പോഴും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കൊപ്പം പാറപോലെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷമുള്ള സ്വാഭാവിക ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും കുതിച്ചുയരുന്ന ജീവിതച്ചെലവും സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അതൃപ്തി മുതലെടുക്കാൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കായി. മുൻകാലങ്ങളിൽ വോട്ടുചെയ്യാൻ മടിച്ചുനിന്നിരുന്ന വോട്ടർമാരെപ്പോലും പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ജീവിതച്ചെലവ് മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഗ്രാമങ്ങൾ ചുവപ്പണിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും നഗരങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം നീലയിലേക്ക് വഴിമാറിയതോടെ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഉരുക്കുകോട്ട ഇപ്പോൾ യു.എസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും കലുഷിതമായ യുദ്ധക്കളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.