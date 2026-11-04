യു.എസ് സെനറ്റ് സ്ഥാനാർഥി അബ്ദുൽ അൽ സഈദിന്റെ ഭാര്യ മുൻ കർണാടക മന്ത്രിയുടെ കൊച്ചുമകൾ

യു.എസ് സെനറ്റ് സ്ഥാനാർഥി അബ്ദുൽ അൽ സഈദിന്റെ ഭാര്യ മുൻ കർണാടക മന്ത്രിയുടെ കൊച്ചുമകൾtext_fields
വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കൻ ഇടക്കാല (മിഡ്ടേം) തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോകശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന പോരാട്ട വേദികളിലൊന്നായ മിഷിഗണിൽ ചരിത്രം രചിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥി അബ്ദുൽ അൽ സഈദിന് കർണാടക തീരദേശവുമായി ആഴത്തിലുള്ള കുടുംബബന്ധം. റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥി മൈക്ക് റോജേഴ്സുമായി ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടത്തുന്ന 42-കാരനായ അൽ സഈദ് വിജയിച്ചാൽ, യു.എസ് ചരിത്രത്തിൽ സെനറ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ മുസ്ലിമായി അദ്ദേഹം മാറും. ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ-ഈജിപ്ഷ്യൻ വംശജനായ അൽ സഈദിന്റെ വിജയം കൊതിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കർണാടകയിലെ ഭട്കലിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ കുടുംബം.
മനോരോഗ വിദഗ്ദ്ധയായ (സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്) ഭാര്യ ഡോ. സാറ ജുകാകുവിന്റെ കുടുംബവേരുകൾ മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് 140 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള തീരദേശ നഗരമായ ഭട്കലിലാണ്. മൈസൂരു സംസ്ഥാനത്ത് ബി.ഡി. ജട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ധനകാര്യ ഉപമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച പ്രമുഖ നേതാവ് ജുകാകു ശംസുദ്ദീന്റെ കൊച്ചുമകളാണ് സാറ.
'അറബിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ': അൽ സഈദ്
മിഷിഗൺ സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർഥികളായിരിക്കെയാണ് പ്രമുഖ റോഡ്സ് സ്കോളർ കൂടിയായ അബ്ദുൽ സഈദും സാറയും കണ്ടുമുട്ടുന്നതും പ്രണയത്തിലാകുന്നതും. തന്റെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ സഈദ് രസകരമായി വിവരിച്ചത് ഇങ്ങനെ:
"കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്. അവരുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആഴത്തിൽ ഇഴുകിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷേ എന്നിലെ അറബ് പാരമ്പര്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകും!"
ഭട്കലിൽ ജനിച്ചുവളർന്ന സാറയുടെ പിതാവ് ഡോ. തയ്യിബ് ജുകാകു ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് എം.ബി.ബി.എസ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയത്. അമേരിക്കയിൽ വളരുമ്പോഴും മക്കളെ തങ്ങളുടെ നാടുമായും വേരുകളുമായും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്നുവെന്നും ഭട്കലിലും ബെംഗളൂരുവിലുമുള്ള കുടുംബവീടുകളിൽ പതിവായി സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ ഓർക്കുന്നു.
മുത്തശ്ശന്റെ പൈതൃകം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന മരുമകൻ
തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മരുമകൻ അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തിളങ്ങിനിൽക്കുന്നത് കാണുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സാറയുടെ ബന്ധു വ്യക്തമാക്കി. പ്രദേശത്തെ ആദ്യത്തെ അഭിഭാഷകനും ഭട്കലിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിച്ച ജനനായകനുമായിരുന്നു മുത്തശ്ശൻ ജുകാകു ശംസുദ്ദീൻ. ശംസുദ്ദീന്റെ അതേ സത്യസന്ധതയും ജനസേവന താല്പര്യവുമാണ് ഡോക്ടർ കൂടിയായ അൽ സഈദിലും തങ്ങൾ കാണുന്നതെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു. 'മെഡികെയർ ഫോർ ഓൾ' ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് ആരോഗ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചാരണവും ഇതിന് തെളിവാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സമർപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക രേഖകൾ പ്രകാരം സാറയ്ക്ക് ബെംഗളൂരുവിൽ സ്വന്തമായി വസ്തുവകകളുണ്ട്. ഭട്കലിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോൾ ബെംഗളൂരുവിലാണ് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ സെനറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങളും അതിയായ ആകാംക്ഷയോടെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണിപ്പോൾ കർണാടകയിലെ ഈ കുടുംബം.