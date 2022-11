cancel By വെബ് ഡെസ്ക് വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് ഇ​ട​ക്കാ​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭ​യി​ലെ 435 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും സെ​ന​റ്റി​ലെ നൂ​റി​ൽ 35 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ഒ​പ്പം 36 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​ദ​വി​ക​ളി​ലേ​ക്കും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കും. ഒ​രു ദി​വ​സം കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഫ​ലം അ​റി​യാം. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ ​ബൈ​ഡ​ന്റെ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലും ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്കു​ള്ള ജ​ന​മ​ന​സ്സി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യു​മാ​യി ഇ​ട​ക്കാ​ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മാ​റും. അ​ടു​ത്ത ത​വ​ണ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്ക​ൻ പ​ക്ഷ​ത്തും നി​ല​വി​ലെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ ​ബൈ​ഡ​നും മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​റാ​ക് ഒ​ബാ​മ​യും ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു വേ​ണ്ടി​യും പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​ക്ഷ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

നി​ല​വി​ൽ സെ​ന​റ്റി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് 50 സീ​റ്റും ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് 48 സീ​റ്റും സ്വ​ത​ന്ത്ര​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടു സീ​റ്റു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ 35 സെ​ന​റ്റ് സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. സെ​ന​റ്റി​ലെ​യും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭ​യി​ലെ​യും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നി​ർ​ണാ​യ​ക തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണ്. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കു​ക​ൾ സ​ഭ​യി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടി​യാ​ൽ ബൈ​ഡ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കും. ഹൗ​സ് ഓ​ഫ് റെ​പ്ര​സ​ന്റേ​റ്റി​വി​ൽ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് 220 അം​ഗ​ങ്ങ​ളും റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് 212 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. മൂ​ന്നു സീ​റ്റ് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. Show Full Article

