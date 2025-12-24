Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    World
    24 Dec 2025 10:55 PM IST
    24 Dec 2025 10:55 PM IST

    അ​വാ​മി ലീ​ഗ് നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ൽ യു.​എ​സിന് ആ​ശ​ങ്ക; തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തണമെന്ന് ആവശ്യം

    ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ഒ​രു സം​ഘം യു.​എ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ​ങ്ക അ​റി​യി​ച്ചു
    അ​വാ​മി ലീ​ഗ് നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ൽ യു.​എ​സിന് ആ​ശ​ങ്ക; തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തണമെന്ന് ആവശ്യം
    യു.എസ് ക്യാപിറ്റോൾ

    Listen to this Article

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ പ്ര​ധാ​ന പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ അ​വാ​മി ലീ​ഗി​നെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ ഒ​രു സം​ഘം യു.​എ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​ശ​ങ്ക അ​റി​യി​ച്ചു. സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും നീ​തി​പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​മി​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്താ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണം. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ച്ച് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​ക്കാ​ല സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മു​ഖ്യ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​നു​സി​ന് ക​ത്ത​യ​ച്ചു. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​മി​തി പ്ര​തി​നി​ധി ഗ്രി​ഗ​റി മീ​ക്സ്, ദ​ക്ഷി​ണ-​മ​ധ്യേ​ഷ്യ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ബി​ൽ ഹൂ​സെം​ഗ, സി​ഡ്നി കാം​ല​ഗ​ർ ഡോ​വ്, ജൂ​ലി ജോ​ൺ​സ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    കൊല്ലപ്പെട്ട യുവാവിന്റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ്

    ധാ​ക്ക: ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ദി​പു ച​ന്ദ്ര​ദാ​സ് എ​ന്ന ഹി​ന്ദു യു​വാ​വി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​ട​ക്കാ​ല സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് സി.​ആ​ർ. അ​ബ്റാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. യു​വാ​വി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തെ ഇ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.ച​ന്ദ്ര​ദാ​സി​ന്റെ ഭാ​ര്യ, കു​ട്ടി, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കും. ന​ട​ന്ന​ത് ക്രൂ​ര​മാ​യ കൊ​ല​യാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന് യാ​തൊ​രു ന്യാ​യീ​ക​ര​ണ​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    bangladesh electoinUSAAwami League
    News Summary - US lawmakers flag concerns over Awami League ban
